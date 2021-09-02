За 1,5 місяці ціна на руду впала більше ніж на третину, - Platts

2 вересня ціна на залізну руду склала 139,7 доларів за тонну. В середині літа ціна становила понад 220 доларів за тонну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts, що щодня публікує товарні котирування.
За даними аналітиків, це свідчить про те, що цикл зростання світових цін на сировину закінчився, вітчизняні експортери вже не зможуть забезпечувати значний приплив валюти і країну чекають важкі часи.
Поки в Україні про зростання прибутку повідомила лише Феррекспо. Так, за підсумками першого півріччя, виробник залізорудних окатишів заробив 661,4 млн, що в 2,6 разів більше показників минулого року.
Нагадаємо, на сьогодні світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.
Економіст Борис Кушнірук зазначає, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію. Тому наміри української влади в таких умовах збільшити податковий тиск на них, на думку економіста, є неприпустимими.
Як повідомляли ЗМІ, в 2021 році влада значно посилила податкове навантаження на бізнес. Зокрема, істотно зросли залізничні тарифи, екологічні податки. Крім того, в парламенті очікує другого читання законопроект №5600, який передбачає підвищення податків і зборів практично для всього бізнесу.