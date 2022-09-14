До звільненої Балаклії повернулись рятувальники

"Після прибуття зведеного загону, на центральній площі Балаклії відбулось шикування особового складу", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар окреслив основні завдання, які мають бути виконані найближчим часом.

"Вже сьогодні стартували роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста, щоб дати можливість працювати іншим аварійним і комунальним службам задля відновлення безпечних і нормальних умов життя його мешканців", - заявили у ДСНС.

Наразі у деокупованому місті немає світла, води та частково газу. Тому рятувальники будуть допомагати місцевій владі у відновленні інфраструктури життєзабезпечення.