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До звільненої Балаклії повернулись рятувальники

Фото: До звільненої Балаклії повернулись рятувальники (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 14 вересня, загін рятувальників повернувся до міста Балаклія та приступив до виконання робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Після прибуття зведеного загону, на центральній площі Балаклії відбулось шикування особового складу", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар окреслив основні завдання, які мають бути виконані найближчим часом.

"Вже сьогодні стартували роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста, щоб дати можливість працювати іншим аварійним і комунальним службам задля відновлення безпечних і нормальних умов життя його мешканців", - заявили у ДСНС.

Наразі у деокупованому місті немає світла, води та частково газу. Тому рятувальники будуть допомагати місцевій владі у відновленні інфраструктури життєзабезпечення.

Нагадаємо, що у Балаклії одразу за п'ять місяців почали виплачувати пенсії.

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року.

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