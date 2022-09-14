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Працівниця моргу у Донецькій області викрадала гроші у загиблих військових

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Україна, Середа 14 вересня 2022 17:52
Працівниця моргу у Донецькій області викрадала гроші у загиблих військових Фото: Працівниця моргу у Донецькій області викрадала гроші у загиблих військових (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Працівниця моргу у Покровському районі скористалася загибеллю двох військових та викрала їхні банківські картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

"До поліції надійшло повідомлення від мешканки Чернівецької області про крадіжку коштів її загиблого чоловіка-військовослужбовця. Дружина дізналася про смерть коханого вранці 5 вересня, але пізніше отримала повідомлення про розрахунки з його банківської картки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно встановили особу, яка можливо причетна до злочину. Нею виявилась 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

"Під час огляду тіла оборонця співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника", - розповіли у поліції

Також правоохоронцям вдалося встановити, що жінка причетна до ще одного аналогічного факту, під час якого вона заволоділа 4000 гривень. За скоєне жінці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що від обстрілів окупантів у Донецькій області загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення.

Також, поліція затримала кримінального авторитета, який допомагав окупантам.

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