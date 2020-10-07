В Дніпропетровській області викрили "тролеферму", яка намагалась зірвати вибори

Служба безпеки України викрила в Дніпропетровській області мережу адміністраторів масштабної "тролеферми" провокаторів, пов'язаних з Росією. Їхньою метою було зірвати вибори.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Адміністраторами виявилися жителі Кривого Рогу, Дніпра та Павлограду. Вони розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали, що закликали до порушення територіальної цілісності України.

Також вони намагалися вплинути на місцеві вибори. Зловмисники вели листування з жителями РФ та окупованих територій Донбасу, які давали їм завдання поширювати фейки щодо майбутніх виборів та кандидатів. Вони також планували масові заворушення в регіоні.

Одним з координаторів "тролеферми" виявився уродженець Дніпропетровської області, який приєднався у травні 2014 року до бойовиків "ДНР".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Винним загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.

Напередодні компанія Facebook видалила в своїх соціальних мережах три мережі акаунтів з Росії, пов'язаних з фейками. Сторінки порушили політику "стосовно іноземного або урядового втручання".

Також РБК-Україна писало, що компанія Facebook оголосила про блокування мережі облікових записів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", яке іменується "фабрикою тролів".