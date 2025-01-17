Какие шины подойдут для езды по разбитым дорогам: советы водителям

К счастью, большинство украинских дорог все-таки находятся в неплохом состоянии, но региональные трассы часто оказываются украшены выбоинами, волнами и трещинами в недопустимом количестве. Если автомобиль эксплуатируется в основном на таких поверхностях, при очередном выборе резины лучше выбрать шины с несколько особыми качествами.

Более высокий профиль - меньший диск

Высота профиля - то есть высота боковины, грубо говоря, расстояние от закраины диска до дороги - имеет значение для колес, которые катаются в основном по разбитому асфальту. Потому что чем больше "толщина" резины на колесе, тем больший запас энергоемкости оно будет иметь. Высокопрофильная шина лучше поглощает энергию толчков и ударов, которые колеса получают на неровностях. Благодаря чему у такого колеса:

Мягче ход. Создает больше комфорта для пассажиров, ведь часть толчков, которые должны погасить подвеска и кузов, еще до того поглощает именно шина;

Большая устойчивость. Боковину высокопрофильной шины сложнее смять вплоть до диска при встрече колеса с краем ямы. Следовательно, меньше вероятность, что боковина будет разрублена вследствие зажатия между ободом и грубым краем ямы;

Ниже цена. Высокопрофильная шина проще в производстве, следовательно, она дешевле низкопрофильной.

Существенный недостаток шин с высоким профилем в том, что при неизменном посадочном диаметре (тот же размер в дюймах - 13", 15", 20" и т.д.) шину с существенно большим профилем найти непросто. Хотя и дополнительные 1,5 - 2,5 см диаметра - тоже неплохо. Следовательно, для существенного увеличения профиля резины придется переходить на диски меньшего диаметра - например, 14- или 15-дюймовые вместо 16-дюймовых.

Кроме финансовых затрат усложнить "дюймовый переход" могут большие тормозные механизмы колес - на массивные суппорты меньший диск может просто не налезть.

Напомним, что узнать высоту профиля шины можно, если уметь читать маркировку на ее боковине: этот параметр обозначается как соотношение высоты и ширины шины. Например, в шифре 205/55 R16 профиль шины составляет 55 процентов от 205 мм. То есть высота профиля данной шины в миллиметрах при нормальном давлении будет составлять 113 мм.

Усиленная боковина

Среди рядовых товарных шин есть модели, по которым производители отмечают высокую устойчивость к ударам. Достигается это за счет усиленного, особо прочного каркаса. Более жесткая боковина будет устойчивой на участках пути, где есть камни, асфальтовые волны, выбоины с острыми краями, грубые высохшие колеи и тому подобное.

Расширенная гарантия против ям

Имейте в виду, что некоторые авторитетные шинные компании в Украине поддерживают особый вид гарантии - ее часто называют расширенной. Согласно ей, шину, разрубленную или иным образом поврежденную на дороге в период гарантийного срока, бесплатно заменят новой. Правда, для этого шины должны быть приобретены в официальной сети производителя.

Коротко

Конечно, за счет одних только шин - усиленных, высокопрофильных, с увеличенным давлением - всех проблем плохих дорог нивелировать нельзя. С любыми колесами водитель за рулем должен быть особенно внимательным и прежде всего снижать скорость перед подозрительными участками. Ну а если поездки по плохим дорогам являются постоянными, возможно, есть смысл поменять легковую машину на кроссовер - пусть не полноводный, но с колесами большого диаметра, крепкой подвеской и увеличенным клиренсом.