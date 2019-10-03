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XVIII щорічний Форум Фінансових Директорів України.

Новини » Прес-релізи    03.10.2019 - 16:07
XVIII щорічний Форум Фінансових Директорів України.

29-30 жовтня в Києві (ArtHall «Всі. Свої D12») відбудеться головна фінансова подія року - XVIII щорічний Форум Фінансових Директорів України. Організатор Форуму - провідний провайдер бізнес-заходів - FA Service.

Під час заходу учасники розглянуть «найгарячіші» питання, серед яких майбутнє фінансів, трансформація фінансової функції, побудова стратегії стійкого зростання в період турбулентності, цифровізація та управління корпоративною ефективністю, можливості штучного інтелекту для управління персоналом, розвиток корпоративної культури і фінансові інновації.

Крім того, в рамках Форуму пройде «Конференція Казначеїв та Фінансових директорів», яку компанія FA Service організовує спільно з Асоціацією Корпоративних Казначеїв України. Захід відбудеться 29 жовтня 2019 року. Головними темами Конференції стануть питання фінансування в сучасних умовах, кращі практики управління казначейством, фінансування експорту, корпоративних і єврооблігацій, а також інновації в фінансовому бізнесі. Серед числа ключових доповідачів - Олег Чурій (НБУ), Анастасія Усачова (Kernel), Роман Гороховських (TAS Group), Сергій Усіченко (Епіцентр К), Віталій Баранніков (DCH) і Костянтин Магалецький (Horizon Capital).

В цьому році, Форум складається з паралельних потоків конференцій та майстер - класів. 500+ делегатів Форуму очікують 30 годин презентацій, панельних дискусій, дебатів та інтерв'ю з лідерами думок, в яких візьмуть участь 60 + спікерів - представників міжнародного експертного співтовариства з 4 країн, визнані фінансові лідери, стратеги і аналітики, а також представників регулятора. Серед доповідачів: Олег Устенко (фонд Блейзера), Максим Нефьодов (ДМС України), Микола Іванинів (Укрзалізниця), Володимир Поліщук (Ovostar Union), Петро Чернишов, Ігор Краса (Текстиль-Контакт), Олександр Любарев (Metinvest), Тарас Корніяченко ( TEDIS), Олександр Говядін (Baltika, Carlsberg) та багато інших авторитетних фінансистів. З повним списком спікерів і темами доповідей, можна ознайомитися на сайті.

Серед партнерів XVIII Форуму Фінансових Директорів України 2019 - Boyden Ukraine, Comarch, PwC, Банк Південний, Ukrsibbank, Sitronics, GOLAW, IT-Enterprise, ACCA, РБК-Україна, ING Bank, EDIN, Redcliffe Partners, Інтерфакс-Україна, Europ, Axilliem.


Перший Форум Фінансових Директорів України пройшов у столиці в вересні 2001 року, тим самим сформував традицію щорічних зустрічей фінансистів для обговорення найбільш актуальних проблем та пошуку ефективних рішень, що стосуються фінансового сектора України. Ініціатором та Організатором Форуму незмінно виступає компанія FA Service.

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