Якби їх було достатньо - вторгнення припинилося б: Зеленський про санкції проти Росії

Президент переконаний у тому, що країни повинні продовжити накладати більш жорсткі санкції проти Росії, аби агресор припинив свій тиск.

"Якби санкцій було достатньо, наступ уже припинився. Російські нафту та газ продовжують купувати. Західні компанії, як і раніше, залишаються на російському ринку під різними приводами. Так, санкції є і ми вдячні за це. Але ми стикаємося з натиском, що нагадує найгірше з Другої світової війни. Тому санкції проти Росії необхідно посилити", - заявив Зеленський.