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Volkswagen готовит сразу 11 новых авто: первые подробности

Фото: Volkswagen готовит сразу 11 новых авто (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen планирует презентовать сразу 11 новых моделей исключительно для китайского рынка в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что среди 11 новых автомобилей шесть будут полностью электрическими, два - плагин-гибридами, и еще две гибридные модели с увеличенным запасом хода за счет установленного ДВС и один автомобиль с классическим бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Первой из анонсированных 11 новинок станет электрическая модель Jetta, которая увидит свет уже в 2026 году. Ее ключевая задача - удовлетворить растущий спрос на доступные электромобили в Китае и окружающих рынках. Изготовление новых моделей является частью подписанного соглашения между FAW и Volkswagen.

Напомним, ранее аналитическое агентство Focus2move составило список самых успешных автопроизводителей. Первенство уверенно удерживает Toyota.

Также сообщалось, что компания Volkswagen начала выпуск самого дешевого кроссовера на базе хэтчбека Polo. В Бразилии на конвейер стал бюджетный автомобиль Volkswagen Tera.

 

 

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VolkswagenАвтомобильный рынок