Укрлендфармінг підтримує розвиток спорту в регіонах

Підприємства, що входять в Групу компаній “Укрлендфармінг” є інтегрованими в життя людей у селах та містах на тих територіях, де ведуть свою діяльність. Підприємства очищають дороги від снігу в зимовий період, допомагають з ремонтом дитсадків і шкіл, закуповують обладнання для медичних закладів. Також підприємства підтримують ініціативи громад, пов’язані із спортом. Так, ТОВ “Агрокомпанія Прикарпаття” профінансувала річну діяльність футбольного клубу “Вихор” села Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, а також надала спонсорську допомогу футбольній команді ФК Сілець села Сілець Тисменицького району Івано-Франківської області. Загальна сума витрат на підтримку футболу в двох населених пунктах склала біля 70 тисяч гривень.

“Тисячі мешканців Західної України працюють на підприємства, які входять в нашу Групу компаній. Ще кілька тисяч є нашими пайовиками. Всі ми живемо і працюємо на одній землі і однаково користуємось і благами сіл і міст. І ми усвідомлюємо необхідність підтримувати не тільки інфраструктуру населених пунктів, а й підтримувати культурні і спортивні заходи, розповідає директор ТОВ “Агрокомпанія Прикарпаття” Олександр Цявук.

Крім фінансування спортивних клубів підприємства “Укрлендфармінг” сплачують членські внески за участь співробітників в марафонах із бігу, а також - участь команд, членами яких є співробітники компанії, в регіональних змаганнях.

“Наша об’єднана територіальна громада - одна із найактивніших в регіоні що стосується футболу і спорту загалом, - ділиться голова Ямницької ОТГ Роман Крутий, - І ми вдячні “Укрлендфармінг” за турботу про мешканців громади, які тепер мають можливість розвивати свою футбольну команду “Вихор” і отримувати ще більше задоволення від життя на рідній землі”.