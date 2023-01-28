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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области

Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом на 28 января (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на 28 января объем потребления электроэнергии несколько уменьшился, что характерно для выходных. Но дефицит все еще значителен, в Одесской области остается самая сложная ситуация со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Как объясняет оператор, последняя атака россиян нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций.

"В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - объясняют в "Укрэнерго".

Что касается ограничения потребления, то сегодня всем облэнерго переданы лимиты, действующие в течение суток.

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. При этом самая сложная ситуация фиксируется в Одесской области, где из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.

Отметим, что о плановых и экстренных отключениях света в разных областях на сегодняшний день можно узнать в материале РБК-Украина по ссылке.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украине в этом году нужны миллиарды долларов для быстрого возобновления энергетики.

Также мы писали, когда Одесса и область могут вернуться к графикам отключения света.

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ОдессаУкрэнергоенергетикиЭлектроэнергия