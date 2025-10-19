ua en ru
"Это заметят в Москве": Писториус настаивает на возвращении призыва в армию

Германия, Воскресенье 19 октября 2025 10:48
"Это заметят в Москве": Писториус настаивает на возвращении призыва в армию Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что возобновление военного призыва может стать "сигналом сдерживания" для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Коалиция в Германии продолжает обсуждать реформу воинской обязанности. Писториус же в свою очередь отмечает, что возвращение к всеобщему призыву мужчин определенного возраста может стать мощным сигналом для Москвы.

"Если мы снова проведем военный призыв всех мужчин определенного возраста и соберем данные всех, кто пригоден к военной службе, это также будет замечено в России. Другими словами - это также является фактором сдерживания", - сказал политик.

По словам министра, в случае оборонного положения, которого Германия стремится избежать, призыв, приостановленный в 2011 году, может быть немедленно восстановлен в соответствии с Основным Законом.

"Тогда нам нужно знать, кто готов к развертыванию, а кто нет", - подчеркнул Писториус.

Он также признал, что отмена районных военных комиссариатов после приостановления призыва была серьезной ошибкой.

"Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда снова сможем проводить общенациональный призыв", - добавил он.

Писториус подчеркнул, что парламент должен решить, вводить ли систему лотерей для отбора призывников.

"Мы, как министерство, конечно, также будем участвовать в этом. Важно, чтобы система оставалась добровольной как можно дольше", - отметил министр.

Он также выразил надежду, что закон о военной службе вступит в силу уже в начале 2026 года, и заверил, что договоренности с парламентскими группами будут достигнуты.

"Я уверен, что мы сможем это сделать. Все в Бундестаге знают: речь идет о безопасности Германии", - подытожил Писториус.

Заметим, на днях мы писали, что в Германии готовятся к пересмотру принципов комплектования армии.

Коалиция правящих партий согласовала новую систему военной службы, предусматривающую возможность призыва через лотерею, если количество добровольцев окажется недостаточным.

