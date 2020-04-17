Трубаров намагається відновитися на посаді у Фонді держмайна

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Віталій Трубаров раніше займав посаду в. о. голови Фонду

Колишній виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров оскаржив своє звільнення в суді. Про це під час брифінгу повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Трубаров звернувся в столичний адміністративний суд, який прийняв його позов про поновлення на посаді.

"Він пішов у справедливий український суд, адміністративний суд Києва взяв до уваги його позов з тим, щоб розглянути відновлення його на посаді. Причому Трубаров мотивував пропуск строків подання цього позову тим, що він нібито боявся Олексія Гончарука та його уряду, щоб почати відновлення. Тепер уряду Гончарука і він не боїться", - заявив він.

Суд прийняв позов до розгляду.

Прес-конференція Голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка щодо спроби рейдерського захоплення АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Опубліковано Фонд державного майна України П'ятниця, 17 квітня 2020 р.

Відзначимо, 30 вересня минулого року Кабінет міністрів звільнив Віталія Трубарова з посади в. про. глави Фонду держмайна. Тоді він пішов з посади за власним бажанням.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) за результатами позапланових перевірок на Державному підприємстві "Першомайськвугілля" та у Фонді державного майна України вніс приписи колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в. о. голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.