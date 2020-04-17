ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трубаров намагається відновитися на посаді у Фонді держмайна

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 18:41
Трубаров намагається відновитися на посаді у Фонді держмайна
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Віталій Трубаров раніше займав посаду в. о. голови Фонду

Колишній виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров оскаржив своє звільнення в суді. Про це під час брифінгу повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Трубаров звернувся в столичний адміністративний суд, який прийняв його позов про поновлення на посаді.

"Він пішов у справедливий український суд, адміністративний суд Києва взяв до уваги його позов з тим, щоб розглянути відновлення його на посаді. Причому Трубаров мотивував пропуск строків подання цього позову тим, що він нібито боявся Олексія Гончарука та його уряду, щоб почати відновлення. Тепер уряду Гончарука і він не боїться", - заявив він.

Суд прийняв позов до розгляду.

Прес-конференція Голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка щодо спроби рейдерського захоплення АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Опубліковано Фонд державного майна України П'ятниця, 17 квітня 2020 р.

Відзначимо, 30 вересня минулого року Кабінет міністрів звільнив Віталія Трубарова з посади в. про. глави Фонду держмайна. Тоді він пішов з посади за власним бажанням.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) за результатами позапланових перевірок на Державному підприємстві "Першомайськвугілля" та у Фонді державного майна України вніс приписи колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в. о. голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.

Поліція заперечує рейдерське захоплення підприємства ОГКХ Підкуп голови ФДМ: одного з підозрюваних залишили під вартою
Новини України Віталій ТрубаровФГИ
News
On Top