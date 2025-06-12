Теперь таких не делают: 5 легендарных двигателей из золотого века авто

Каждый автомобилист мечтает о своем идеальном двигателе. И хотя критерии оценки всегда были разными, от самых передовых конструкций прошлого современные автомобили получают немало полезного наследия.
Об оригинальных двигателях прошлого, которые повлияли на конструкции современных автомобилей, читайте в материале РБК-Украина.
Чтобы создать желаемый продукт - автомобиль того или иного типа, конструкторы решаются на необычайные инженерные решения. Автожурналисты РБК-Украина предлагают пятерку моторов, при создании которых были использованы смелые концепции. И интересно, что сразу несколько машин с необычными моторами хорошо известны украинским автомобилистам.
Внук первого итальянского мышонка - сегодняшний Fiat 500 - имеет маленький двухцилиндровый двигатель, но еще 80 лет назад первая версия этого неординарного автомобиля была оснащена 570-кубовым моторчиком с четырьмя цилиндрами.
Фото: суперкомпактні авто едва ли не самые тяжелые в проектировании, поэтому для Fiat Topolino (1936 г.) сконструировали особый двигатель (stellantis.com)
И по тем временам, и сейчас такое решение неожиданно - аж четыре цилиндра при таком небольшом объеме! Но итальянцы выбрали четырехцилиндровую схему сознательно, потому что она обеспечивает большую мощность, лучшую динамику, более плавную работу и большую выносливость.
Чтобы сделать двигатель компактным, конструкторы применили ряд решений:
Все это ради того, чтобы сделать двигатель рекордно коротким - всего 38 сантиметров. Следовательно, его удалось разместить продольно в переднем свесе автомобиля, то есть перед передней осью и даже перед радиатором.
Фото: самый массовый из когда-либо существовавших автомобилей VW Beetle во многом обязан успехом своему мотору (Volkswagen Aktiengesellschaft)
Самому массовому автомобилю мира (хотя конечно, тогда еще никто не знал об этом статусе) нужен был двигатель дешевый, легкий и компактный.
Поэтому использование воздушного охлаждения снизило металлоемкость конструкции, а оппозитное расположение цилиндров предотвращало их перегрев. И эта схема подходила для заднемоторной компоновки и популярного в 1930-х кузовного дизайна - с наклонной кормой.
Оппозитные двигатели VW оставались в серийном производстве более 70 лет, при том имея в конструкции очень архаичные элементы. Фактически, оппозитный двигатель Volkswagen доказал, что простота и надежность часто важнее современных технологических новаций.
Фото: ЛуАЗы и "Запорожцы" - автомобили, специфика которых потребовала особенного двигателя (ЛуАЗ)
Мелитопольский двигатель МеМЗ, известный по "Запорожцам", вообще разрабатывали для автомобилей нескольких типов. Нужен был компактный, легкий и неприхотливый мотор, и именно так появилась редкая V-образная конструкция на четыре цилиндра.
Двигатель получился коротким, почти как двухцилиндровый. Это стало преимуществом для "Запорожца", где мотор подвесили на поперечной балке позади колес.
Чтобы уменьшить вес, блок цилиндров и картер изготовили из алюминиево-магниевого сплава, что было настоящим технологическим прорывом для бюджетного мотора. Систему охлаждения сделали воздушной, то есть тоже легкой и элементарно простой.
Интересно, что до МеМЗа двигатели V4 не были распространены в производстве. Такие были только у Lancia, да Ford имел подобные на Taunus, Granada и Transit. А наш МеМЗ успешно работал не только на "горбатых" и "ушастых", но и на военный амфибиях ТПК и луцких внедорожниках ЛуАЗ.
Фото: газотурбинный двигатель пытались ставить на легковушки, но в результате он не прижился даже на могучих КрАЗах (АвтоКрАЗ)
В конце 1960-х годов создатели тяжелой техники исследовали возможности газотурбинных двигателей. В них крутящий момент создается благодаря горячим газам, получаемым при сгорании топлива и раскручивающим турбину - своеобразное колесо с лопастями.
По сравнению с классическими поршневыми ДВС у газотурбинных агрегатов ряд преимуществ:
Первым кременчугским автомобилем с газотурбинным двигателем стал КрАЗ-Э260Е - он развивал 350 л.с. при 35 000 об/мин. при том вторая версия этой машины внешне практически не отличалась от стандартного КрАЗ-260.
Несмотря на приемлемые результаты испытаний, газотурбинный КрАЗ так и не попал в серийное производство. Между тем, на танках такой агрегат используется и сейчас.
Фото: роторный двигатель типа Ванкель гораздо проще обычного ДВС, однако он имеет несколько слабых мест (mazda.com)
На этот раз инженеры решились на кардинальные изменения: отменили кривошипно-шатунный механизм. Так родился роторный двигатель Ванкеля, в котором треугольный поршень вращается внутри камеры сгорания, а не движется вверх-вниз, как в классических ДВС.
Инновационная схема имеет ряд преимуществ: двигатель значительно компактнее и легче обычных аналогов, а его работа отличается плавностью. Недостатки тоже весомые: высокое потребление топлива и масла, а еще ограниченный ресурс мотора.
Несмотря на все роторный двигатель нашел применение в серийных автомобилях NSU, Lada, Citroen и Mazda.
Из-за фамильных недостатков эта конструкция не стала массовой, но важный след в автомобильной истории оставила. В конце концов, ее создатели не могли предвидеть, что технологии металлургии не будут способны реализовать их революционную концепцию - эффективный двигатель с минимальным количеством деталей и подвижных элементов.
Судьба смелых инженерных решений складывается по-разному. Одни разработки становятся революционными и меняют автомобильный мир, другие остаются лишь интересными концептами. Это естественный процесс, ведь успех зависит не только от технических вопросов, но и от экономических и рыночных факторов.
Но независимо от результата, каждая воплощенная в металле инженерная идея заслуживает уважения, ведь она помогает продвигать технический прогресс вперед.
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При подготовке статьи были использованы материалы Autobild, Motor и L`Automobile.