Стиральная и сушильная машина Haier I-Pro 3: дизайн с антрацитовым цветом и современные технологии

Безупречный стиль с утонченной эстетикой популярного серого — это серия I-Pro 3. Такой цвет выбран не случайно, ведь сегодня найти технику, которая отходит от стереотипов и общепринятых клише, довольно трудно. Но эти стиральные и сушильные машины созданы, чтобы вписаться в интерьер любого современного дома. Это не просто техника для жизни – это премиальная лаконичность и возможность создавать простор, вдохновляющий на комфорт с вниманием к каждой детали, от очень тихой работы до уникальных программ.

Уникальные технологии уникальных стиральных машин

Стиральная машина из серии I-Pro 3 – это безупречные технические характеристики, ведь она позволяет стирать больше, тратить меньше и не переживать за качество этой стирки независимо от типа ткани. Супер-важный двигатель Direct Motion с бесщеточной конструкцией и прямым приводом. Он гарантирует тихую работу, даже ночью, и снижает затраты электроэнергии. Гарантия от производителя – 10 лет.

С этой серией вы получаете полный цикл программ стирки, удовлетворяющих даже специфические потребности или справляющихся со сложными задачами: быстрая стирка (замечательные результаты всего за 15 мин), гигиеническая программа Allergy Care, режим ECO, отдельные программы для хлопка, синтетики, шерсти и многое другое других.

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загрузка до 9 кг;

класс энергоэффективности А+++;

антибактериальная система ABT и функция Smart Dual Spray – они защищают барабан и другие детали машины от появления плесени и развития бактерий;

электронное управление с цифровым дисплеем;

отдельная программа Refresh – обработка одежды микропарой, чтобы уменьшить складки и убрать пыль всего за 20 мин;

обработка вещей паром;

очень тихая работа с уровнем шума 53 дБ;

элегантный и лаконичный дизайн с оригинальным и редким серым цветом корпуса;

автоматические весы в барабане, что позволяет тратить меньше воды (например, если вы запускаете стирку для небольшого количества вещей).

Сушильная машина с инновационным подходом

Сушильная машина серии I-Pro 3, как и стиральная, рассчитана на загрузку в 9 кг, имеет класс А+++, электронное управление с цифровым дисплеем низкий уровень шума в 63 дБ. Но также она имеет следующие особенности:

технология сушки реализована благодаря тепловому насосу, эффективно использующему теплый воздух в барабане, уменьшая потребление электроэнергии на 50%;

функция i-Refresh с использованием микропары, которая работает даже с деликатными тканями и позволяет получить одежду без складок, аллергенов и пыли;

тройной фильтр, собирающий ворс, пух и волокна с удобным доступом.

Сушильная машина работает со всеми типами ткани, достигая идеальных результатов за короткое время.

I-Pro 3 – это гармоничное сочетание стиля в сером цвете, эффективности, удобстве и экономии времени.

Стильный дизайн, учитывающий все потребности

Идеальная стирка невозможна без правильной сушильной машины, которая не только экономит время, но еще и продлевает жизнь вещей путем деликатной сушки и удаления любой ворсовой пыли. Но далеко не в каждом доме есть место для двух габаритных девайсов. Серия I-Pro 3 позволяет монтаж сушильной машины на стиральную машину – это компактное решение, которое подходит даже для небольших квартир. Полногабаритные девайсы не просто ставят друг на друга – быстрый монтаж позволяет создать особую синергию между устройствами, разделенными специальной черной выдвижной полочкой.

У такой конструкции есть сразу несколько преимуществ:

полочка находится на оптимальной высоте для среднестатистического взрослого человека, вам не нужно нагибаться или приседать;

на ней удобно сортировать и складывать сухие вещи после сушилки — останется только отнести их в шкаф;

полка рассчитана на 12 кг веса

стиральная и сушильная машины сделаны в едином гармоничном стиле, чтобы идеально выглядеть в такой соединенной конструкции;

Дизайн серии I-Pro 3 – это не только стиль и уникальность эстетики и цвета, он также направлен на то, чтобы пользователь получил незабываемый опыт комфорта и удобства. Стиральная и сушильная машины обеспечивают качественный уход за одеждой, но лучший результат достигается именно в сочетании этих двух девайсов. Полноценные стирки и сушки теперь доступны в компактном расположении.