​​(Не)тайная жизнь аптек. За что мы действительно платим

Недавно стало известно, что в Украине могут запретить маркетплейсы – площадки, предоставляющие потребителям информацию о наличии, ценах и скидках на лекарства онлайн. На сайте крупнейшего в Украине аптечного прайс-агрегатора появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают и просят неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем через сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей и до сих пор это обращение активно поддерживают.

Так, аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua видит риск для своего существования в проекте постановления КМУ "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)". В частности, во втором абзаце 2 п. 159-1, который определяет, что размещение предложений по продаже лекарственных средств по предварительному заказу потребителя может производиться исключительно на веб-сайте лицензиата.

Фактически это означает, что бронировать лекарство можно будет только на сайтах. и нарушает права потребителей. Не принимать этот проект постановления призывают правительство и пациентские организации.

"Основная ценность маркетплейсов – поиск ближайшей аптеки с нужным лекарством по приемлемой цене. Поэтому потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств, являются откатом в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к постановлению", – говорится в заявлении Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

Отдельно там подчеркнули, что блокировка аптечных маркетплейсов и прайс-агрегаторов приведет к отсутствию конкуренции, монополизации рынка крупными сетями и, как следствие, росту цены для потребителя.

Аптечная монополия

Сейчас аптечный рынок монополизирован. Три ведущих аптечных сетей контролируют 50% рынка, а пять – почти – 70%. По данным системы исследования рынка PharmXplorer, вот 5 крупнейших сетей в Украине: "Аптека АНЦ", "Подорожник", 9-1-1, "Бажаємо здоровʼя", "Аптека доброго дня".

И это при том, что в Украине самое большое количество аптек на душу населения, чуть ли не все, что вы видите возле дома, входят в ту или иную сеть топ-игроков. Таким образом, они диктуют свои условия как покупателю, так и производителю лекарства, у которого закупаются сами.

Можно предположить, что сети разные и они будут бороться за потребителя, но это не так. Скорее всего, они навязывают свои правила.

Урегулировать ситуацию могут равные правила игры. За этим должен следить Антимонопольный комитет.

На практике это обеспечивали все те же маркетплейсы. Там покупатель мог в онлайн режиме сравнить цены, наличие необходимых лекарств и решал, к кому идти покупать.

Те же tabletki.ua работают с 12834 аптеками и правила одинаковы для всех.

"У нас жесткие критерии отбора перед подключением каждой аптеки – наличие лицензии, достаточный уровень развития программного обеспечения, позволяющий обмениваться информацией об остатках лекарств, ценах на них и статусе бронирования. В случае невыполнения правил (в частности, жалобы со стороны потребителей или государственных органов) мгновенное реагирование вплоть до отключения аптеки до выяснения обстоятельств. Цель tabletki.ua – обеспечение как потребителей, так и аптечные сети качественной и актуальной информацией", – объясняет соучредитель сервиса Евгений Муравщик.

Впрочем, такая монополизация рынка влияет и на производителей лекарств, потому что здесь у сетей есть свой аргумент – собственные торговые марки (ВТМ).

Зачем аптекам свои ВТМ

Собственная торговая марка (ВТМ) – продукция, производимая по заказу сети розничной торговли. Обычно такая продукция носит бренд сети. Продуктовые супермаркеты уже давно пошли по этому пути. Но с лекарством все сложнее. Существует большая разница между качеством и заменяемостью лекарства даже с одним действующим веществом, однако изготовленных разными производителями. Ведь так называемые генерические препараты не всегда полностью копируют свойства оригинального лекарства.

Сегодня каждая из пяти ведущих аптечных сетей Украины имеет свои компании, которые успешно и эксклюзивно продают продукцию в этой сети. И украинские производители лекарств с каждым годом все больше сталкиваются с позицией сетей-монополистов: их лекарства не покупаются вообще, им же предлагают принять участие в тендере на производство ВТМов. Причем иногда цена опускается ниже себестоимости лекарства.

Более того, аптечные сети пытаются заменить лекарства диетическими добавками. Причина проста: их значительно дешевле производить и рекламировать, потому что контроль со стороны государства номинальный: то есть ни проверок производства, ни ограничений на рекламу. При этом цену можно немного снизить, в рекламе отметить, что это "аналог".

На условиях анонимности представители крупных аптечных сетей говорят, что доходность ВТМов, в частности диетических добавок, значительно превышает прибыль от лекарств, даже с учетом мотивационных (маркетинговых) платежей от производителей.

На подобные злоупотребления диетическими добавками уже обратил внимание даже Антимонопольный комитет Украины.

Государство, цены и аптеки

Государство регулирует цену только на часть лекарств, продаваемых в аптеках, на остальное – цена крайне нестабильная. Прекрасная этому иллюстрация – времена пандемии коронавируса, когда цены на маски и антисептики взлетели в отдельных аптеках на 1000%. Даже сейчас, если проанализировать прайс-агрегаторы, то в пределах одного города цена на лекарства может отличаться на 30-40%.

Частично такую разницу можно объяснить в разное время закупки разных партий лекарств. Впрочем, чаще всего – это акции производителей или желание аптечных сетей сократить остатки. Может ли здесь выиграть покупатель? Может, если у вас будет доступ к информации о скидках и акциях. И это опять-таки об услугах прайс-агрегаторов. Только в течение 2024 потребители сэкономили с помощью таких сервисов более 3 млрд. грн.

Европейский опыт

Аптечные прайс-агрегаторы – чисто украинское изобретение. Аналогичных приложений нет на фармацевтическом рынке стран ЕС. Для этого есть ряд причин.

Фармацевтический рынок Украины – это рынок, где более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, соответственно, они заинтересованы купить дешевле. В ЕС – большинство лекарственных средств оплачивается за государственный счет. Следовательно, потребители в целом меньше интересуются ценами на лекарства.

Более того, именно из-за возмещения государством стоимости приобретенного населением лекарства (реимбурсации) ассортимента и цены на медпрепараты между аптеками примерно одинаковы. То есть, куда бы европеец ни пошел, он может быть уверен, что найдет нужные ему лекарства по одинаковой цене.

Поэтому оправдывать запрет маркетплейсов евроинтеграционными требованиями бессмысленно, – отмечает соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

"Это все равно что запретить в Украине "Дію" или сбор для нужд сил обороны на банки, потому что такого нет в ЕС и, соответственно, правил относительно таких явлений тоже нет. Tabletki.ua – это высокотехнологичный украинский ІТ-продукт, которым может гордиться наша страна. Мы являемся резидентами Дія.Сіті, в 2023 году уплатили 194,000,000 гривен налогов в бюджет Украины. Чиновники своими руками разрушают наибольшее технологическое достижение на розничном рынке лекарств Украины", – добавляет он.

Будет ли у прайс-агрегаторов будущее

Гослекслужба сообщила о том, что 17 мая завершилось общественное обсуждение проекта постановления по обновленным лицензионным условиям производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами. Насколько нам известно, никаких встреч, рабочих групп, обсуждений с прайс-агрегаторами не происходило.

Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях. "Tabletki.ua уже получили несколько предложений о покупке аптек. Можем открыть пустое заведение, которое будет работать пять минут в сутки, чтобы нам предоставили лицензию, но это нонсенс", – констатирует соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

Пациентские организации также убеждены, что принятие постановления играет на руку именно большим сетям аптек. "То кто же выиграет от запрета маркетплейсов и прайс-генераторов? Не потребитель, не государство и далеко не все аптеки. Выиграют сети, которые будут безальтернативно продавать лекарства так, как захотят и за сколько захотят", – отмечает президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Таким образом, если учесть рост количества товаров в аптеках под собственными торговыми марками, то отсутствие прайс-агрегаторов с поиском по действующему веществу может действительно сыграть на руку пятерке крупнейших аптечных сетей.