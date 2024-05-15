Запрет маркетплейсов для бронирования лекарств: организации по защите прав пациентов обеспокоены проектом

В Украине могут запретить маркетплейсы - площадки, которые предоставляют потребителям информацию о наличии, ценах и скидках на лекарства онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинский Совет по защите прав и безопасности пациентов.

Эксперты проанализировали проект постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)", и обнаружили, что фактически действие документа исключит возможность использования субъектами хозяйствования, имеющие лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуги прайс-агрегаторов.

Совет защиты прав и безопасности пациентов указывает на изменения, предусмотренные п. 159-1 Лицензионных условий, по которым предложение продавать лекарства должно поступать исключительно на веб-сайте лицензиата.

"Сейчас 30% покупок в аптеках осуществляются через маркетплейсы, аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых - 15%. Маркетплейсы (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua и другие) не продают лекарства, а только бронируют – потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар. для граждан потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств, являются откатом в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к Постановлению", - говорится в заявлении пациентской организации.

Кроме того, по мнению специалистов, блокировка аптечных маркетплейсов и прайс-агрегаторов приведет к отсутствию конкуренции, монополизации рынка крупными сетями и, как следствие, росту цены для потребителя.