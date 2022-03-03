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​Міненерго тимчасово заборонило експорт газу з України

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство енергетики тимчасово заборонило експорт природного газу з території України. Обмеження стосується і того газу, що зберігається у сховищах як "митний склад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Укртрансгазу.

"Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави. Це відноситься і до газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі "митний склад", - йдеться в повідомленні.

Відповідне обмеження було введено наказом Міненерго № 99 від 03 березня у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

Раніше повідомлялося, що об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв.

Разом з тим АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об’єктів у штатному режимі. Проте, було прийняте рішення про зупинку роботи тих об’єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування.

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