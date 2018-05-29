«Лото-Забава»: У Львові виграно 1 000 000 гривень!

Популярна державна лотерея «Лото-Забава» вкотре підтвердила своє звання «Фабрики мільйонерів». 27 травня під час розіграшу 981-го тиражу був виграний 1 000 000 гривень! Згідно статистики, новоспечений щасливчик став вже 291-м мільйонером у історії «Лото-Забава», та вже дванадцятим мільйонером цього року.

Наразі відомо, що виграшний білет № 0280084 був придбаний на фірмовому островку «М.С.Л.» у супермаркеті «Арсен», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Княгині Ольги, 120. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» та взяти учать у ексклюзивній програмі «Два дні з життя мільйонера», розрахованій на двох осіб.

Цього ж дня, 27 травня перевагами членства у закритому «КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» скористався Юрій Редько – переможець «Лото-Забава», який виграв свій мільйон гривень у 972-му тиражі. У рамках VIP-програми «Два дні з життя мільйонера» оператор державних лотерей «М.С.Л.» подарував мільйонеру незабутній уїк-енд: поїздки на білому лімузині, професійну фотосесію, незвичайну відео-екскурсію Києвом у 3d-окулярах, відвідування статусних ресторанів і SPA-салону та наостанок - прогулянковий круїз на яхті по Дніпру.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 981-го тиражу та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.