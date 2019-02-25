"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Готельний комплекс року"

Готель BANKHOTEL

Генеральний менеджер - Тарас Кузик



BANKHOTEL ART CONGRESS HALL гостинно відкрив свої двері гостям і жителям міста 8 червня 2018 року. Знаходиться готель в історичній частині Львова в реконструйованій будівлі колишнього Австро-Угорського банку. Філія Австро-Угорського банку була побудована в період бурхливого економічного розвитку міста (з 1870-х по 1914 рр.). Його проектуванням займалися два архітектора - випускники львівського політехнічного університету Едмунд Жихович і Міхал Лужецький. Готель BANKHOTEL налічує 7 поверхів і 101 номер. Кожен номер має свій розкішний і унікальний абстрактний патерн. Головний колір абстракції задає колір всьому номеру, що дозволяє відчути особливу художню атмосферу початку ХХ століття.

Три головні події 2018 року за Вашою версією: 1. Відкриття готелю 2. Отримали найвищу середню оцінку від гостей у рейтингу системи Booking серед усіх готелів міста Львова. 3. Відкриття арт-бару SATIRIKON.

Чому клієнти при виборі віддають перевагу вашому готелю? 1. Готель має історію та унікальний дизайн. 2. Зручне розташування в центральній історичній частині міста, зручне сполучення з аеропортом та залізничним вокзалом. 3. Сервіс, увага до деталей, наприклад у нас в кожному номері є подушкове меню для вибору найкомфортнішого варіанту для сну, також є книжкове меню – десятки книжок різної тематики, на декількох мовах, які гість може обрати і читати. 4. Якщо мова йде про бізнес, то ми пропонуємо найкращу площадку для бізнес подій – унікальний конференц-зал, що може розмістити 270 осіб і через 10 хв. розділити учасників на потоки. Завдяки мобільним перегородкам ми можемо конференц-зал розділити на 7 окремих конференц-румів. 5.Готель має вдалу інфраструктуру – розкішний ресторан SAFE з шоу-програмою «The singing waiters», винний бар RESERVE з винною картою, що налічує більше 270 позицій. Панорамна тераса з якої відкривається романтичний краєвид на історичну частину міста, нічний арт-бар SATIRIKON з унікальною коктейльною картою та експозицією робіт карикатуристів, також є бюті зона.

Девіз вашого готелю: BANKHOTEL –THE CODE OF EXCELLENCE.

Хто чи що є талісманом для вашого готелю? Скоріш за все найкращим талісманом для готелю є команда, команда однодумців.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Бути впевненим у своїх діях і завжди доводити справи до кінця. Якщо зробив щось на 95% це рівноцінно нулю, адже прийде момент коли все прийдеться робити з початку. Я - максималіст і намагаюсь жити згідно своїх принципів. Для мене важливо щоб мої дії не розходились з поглядами.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі». Для мене як і в житті, так і в професії є один єдиний принцип – не зраджувати… собі, своїм принципам, своїм обіцянкам.

Як велику кількість різних людей спонукати думати про успіх однієї компанії? Важливо, щоб в команді були люди із однаковими цінностями, які співзвучні із цінностями, що декларує бізнес. Наступний етап – розуміння, що кожен на своєму місці може впливати на кінцевий результат, тому успіх – це внесок кожного.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це праця і знання. Бути успішним – це здоровий трудоголізм, рука на пульсі завтрашнього дня і відсутність страху визнати, що ти чогось не знаєш.

Ваш улюблений афоризм? Ніколи не боятись робити правильні речі.

Хто з видатних діячів може бути взірцем для працівників Вашої компанії? Я б сказав, що бувають випадки, коли я хочу поставити в приклад своїх працівників.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах, щастя в митях, а от, що необхідно кожному щоб ці миті створити тут вже індивідуально… головне запам’ятовувати та колекціонувати ці миті і переглядати тоді, коли шукаєш мотивації та натхнення.

На Вашу думку, три найважливіших аспекта для успішного готельного бізнесу? 1. Команда однодумців. 2. Прислухатись до думки гостей 3. Рука на пульсі тенденцій.

Коли Ви відвідуєте інші готелі, на що в першу чергу звертаєте увагу? Які ключові параметри для Вас при виборі готелю? Професійність працівників: вигляд, мова, подача. Чистота, особливо у негостьових зонах. Креативність.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Хочу провести у готелі подію міжнародного масштабу. Наприклад презентацію нового APPLE.