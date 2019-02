"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Лідер малого та середнього бізнесу року"

Татьяна ВЕЛИКАЯ

Генеральный директор ООО «Глобал Ивентс Групп».



Существующие на данное время корпоративные награды: Мы получили несколько наград от Национального бизнес Рейтинга: Золото рейтинга среди субъектов хозяйствования Украины по показателю «Рентабельность собственного капитала» и Золото рейтинга среди субъектов хозяйствования Киевской области в номинации «Платежеспособность».

Самые значительные достижения Вашей компании в 2018 году: В 2018 году обороты выросли в 4 раза. Это был рост по всем направлениям: количество, качество заказов, новые клиенты и подрядчики. Количество сотрудников утроилось, количество мероприятий, которые были организованы – 861. Больше внимания стали уделять обучению сотрудников.

Девиз Вашего предприятия: «Do what you love. Love what you do».

Кто или что является талисманом для Вашей компании?: Талисманом нашей компании является Ева Топурия (моя дочка). С первых дней ее жизни всем коллективом называем Еву «ген.диром».

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Главные жизненные принципы, которые помогают достигать поставленных целей: быть честной с собой и окружающими, такого отношения требую и по отношению к себе. Никогда не падать духом перед какой-либо проблемой. В жизни нет ничего сложного, пока мы сами не начнем усложнять.

Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры? В чем ваша уникальность?: Мы строим настоящие партнерские отношения с клиентами и подрядчиками. Они честные, построены на профессионализме и четкой субординации. Практически никогда не возникают конфликтные ситуации и клиентам с нами комфортно. Ведь когда клиент ищет подрядчика, то он подсознательно надеется, что проблем в его жизни станет порядком меньше. Все эти принципы привели нас к успеху.

Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Поскольку в сфере конференц-сервиса я работаю уже 15 лет, при создании своей компании учитывала все ошибки и сильные стороны предыдущих работодателей. Да, мы равняемся на наших конкурентов, используем знания, которые получаем, участвуя в разнообразных профильных мероприятиях, которые организованы на территории Украины и за ее границами.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Да, кодекс существует и он называется «Кодекс поведения поставщиков». Его разработал Глобальный Фонд и мы его подписываем и соглашаемся со всеми условиями каждый раз, как подписываем новый контракт с Международными организациями. Наша компания, как правило ориентируется на сотрудничество именно с МО. Также, в компании ценятся принципы честного сотрудничества с клиентами и подрядчиками.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Правильная мотивация – залог успеха. Вся компания должна четко понимать миссию компании и глобальные цели. Очень важно себя окружить людьми, которые на одной волне с тобой, теми, кто разделяет твои жизненные принципы.

Быть сегодня успешным – это … найти то, что любишь и делать это. Иметь непоколебимое желание достичь успеха, четкий план действий и стратегию, идти в ногу со временем, и следовать последними тенденциями или же быть тренд сеттером, качественно мотивировать свою команду.

Ваш любимый афоризм?: Величие великого человека обнаруживается в том, как обращается с маленькими людьми. (Карлейль)

Философско-экономический вопрос: когда, по-вашему, малый бизнес становится большим?: Как сказал философ Игасед: «Я есть я и мое окружение». Другими словами, я бы сказала так: бизнес становится большим тогда, когда в него поверил больше чем один человек».

Каким вы видите будущее малого и среднего бизнеса в Украине?: Будущее малого и среднего бизнеса перспективное! Экономика выходит из кризиса, инфляция понижается и всеобщее настроение владельцев малого и среднего бизнеса набирает положительную динамику.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Образцом и примером для сотрудников нашей компании мог бы стать Уинстон Черчилль. Лично я восхищаюсь храбростью и поступками политика несмотря на все обстоятельства. Одна из его фраз четко отражает настрой всех сотрудников компании: «Такова наша политика. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа - победа любой ценой, победа, несмотря на все ужасы; победа, независимо от того, насколько долог и тернист может оказаться к ней путь; без победы мы не выживем. Однако я принимаю свои обязанности с энергией и надеждой. Я уверен, что люди не дадут погибнуть нашему делу. Сейчас я чувствую себя вправе потребовать помощи от каждого, и я говорю: «Пойдёмте же вперёд вместе, объединив наши силы».

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему? J Счастье не в деньгах, а в возможностях, которые они нам дарят. Лично для меня, наличие денег – свобода действий.

Что является гордостью вашей компании? (специалисты, новейшие технологии, эксклюзивный товар и.т.д.): Гордость моей компании – люди которые в ней работают. Бок о бок, безотказно, с верой в то, чем занимаемся изо дня в день мы качественно подходим к решению любого вопроса.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Если говорить о профессиональной мечте, я несколько лет мечтаю открыть представительства нашей компании в других странах. Верим и все для этого делаем, чтобы в ближайшее время воплотить мечту в жизнь.

Ирина ДУБЧУК

Коммерческий директор, совладелец компании «Тигрес».

Существующие на данное время корпоративные награды: Компания «Тигрес» – социально–ответственная. Мы поддерживаем инициативы общественных организаций на региональном и национальном уровнях. Что касается наград, то мягконабивные игрушки ТМ Тigres два раза подряд побеждали в национальном конкурсе «Лучшая игрушка». Имеем награды за участие в конкурсе «Хит. Лучшее для малышей».

Самые значительные достижения Вашей компании в 2018 году: В 2018 году компания «Тигрес» выпустила свыше 100 новинок пластмассовых и мягконабивных игрушек, успешно реализовала лицензионный проект совместно с компанией Disney и выпустила дизайнерскую капсульную коллекцию для новорожденных «Tigres by ANAN».

Девиз Вашего предприятия: Все лучшее детям! Растем вместе!

Кто или что является талисманом для Вашей компании?: Оберегом считаем святого Николая. Потому что он делал детей счастливыми.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Упорный труд ежедневно. Вера в себя.

Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры? В чем ваша уникальность?: Наша цель - производство качественной и безопасной продукции для развития и познания окружающего мира нынешними и будущими поколениями. Ежегодно мы расширяем ассортимент товаров для наших потребителей интересными новинками, а также активно завоевываем экспортные рынки.

Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Мы участвуем в мировых и международных выставках. Внедряем новейшие технологии и инвестируем в производственные мощности. Для производства игрушек используем современные термопластавтоматы австрийского производства ТМ ENGEL, роботы для нанесения рисунков по технологии IML и конвейеры для автоматизации процесса собирания игрушек.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Бизнес – это сочетание доверия и профессионализма.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Счастливая улыбка ребенка, который держит в руках нашу игрушку - самая сильная мотивация для каждого работника. Ценности компании = ценности работника - это формула успеха.

Быть сегодня успешным – это … Ежедневно работать над собой!

Ваш любимый афоризм?: Нет ничего невозможного!

Философско-экономический вопрос: когда, по-вашему, малый бизнес становится большим?: Когда бренд начинают узнавать потребители. Когда ценность бренда в сознании потребителей намного выше цены.

Каким вы видите будущее малого и среднего бизнеса в Украине?: Уверена, что украинцы ценят и будут ценить качественные товары, поэтому, несмотря на ситуацию на рынке, качественные производители всегда будут пользоваться спросом в Украине.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье - это дом, в котором звучит детский смех.

Что является гордостью вашей компании?: Секрет успеха компании - талантливые дизайнеры и конструкторы. Они следят за современными тенденциями и создают игрушки, которые нравятся самым требовательным покупателям - детям.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Чтобы представительство украинской компании «Тигрес» было в каждой стране мира, а наши игрушки в каждом доме, где раздается детский смех.

Руслана ЦАХЛО

Президент компании Общественная организация «Союз мастеров красоты Украины»



Самые значительные достижения Вашей компании в 2018 году: Признание компании в других странах, победы на международных чемпионатах, мировом чемпионате в Париже.

Девиз Вашей компании: Быть первым, быть лучшим!

Кто или что является талисманом для Вашей компании?: Лебедь. Символ женской любви, грации и верности.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Вера. Жизнелюбие.

Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры? В чем ваша уникальность?: Любовь к профессии, стремление к новым победам. Наша уникальность, наверное, в командном духе, так как мы делаем общее благое дело, развивая индустрию красоты.

Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Мы провели 10 чемпионатов зарубежом в таких странах, как Турция, Италия, Литва, Польша и на сегодняшний день имеем много предложений с других стран, имеем свой график мероприятий, приятно наблюдать, как растёт и развивается молодёжь.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»?: Безусловно. Я думаю, в любом бизнесе должен существовать профессиональный кодекс чести.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Тут нужно иметь в составе команды только единомышленников, по-другому не заставишь.

Быть сегодня успешным – это… значит никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, самосовершенствоваться.

Ваш любимый афоризм?: Я этого хочу и это будет.

Философско-экономический вопрос: когда, по-вашему, малый бизнес становится большим?: Шаг за шагом.

Каким вы видите будущее малого и среднего бизнеса в Украине?: Будущее -это мы. Моя компания частичка этого будущего.

Когда ваша компания станет корпорацией?: Мы с каждым годом увеличиваем штат, благодаря своим рабочим результатам, подавая пример многим мастерам страны и, я надеюсь, что в ближайшее будущее мы станем большой корпорацией.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Коко Шанель.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Не в деньгах счастье, принято говорить, и все же человек не может существовать без денег. Если деньги есть, то счастье, конечно, не в них, а если их нет, то счастье очень похоже на денежную купюру.

Что является гордостью вашей компании?: Важным показателем успеха компании является то, что среди моих коллег есть люди, которые имеют высокий статус главной судьи, которые состоялись в нашей профессии, это - победители международных и мировых чемпионатов.