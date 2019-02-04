"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Фінансист року"

Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Голова Правління, Акціонер АТ «КРИСТАЛБАНК»

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: у 2018 році АТ «КРИСТАЛБАНК» номінований на звання «Банк року №1 за умовами іпотечного кредитування 2018 року» за версією міжнародного клубу «БАНКИРЪ». Я пишаюся цим досягненням. Нам вдалося сформувати одну з найкращих іпотечних пропозицій на ринку столичної нерухомості. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб співпраця з банком була взаємовигідною та комфортною для наших клієнтів. Молоді сім'ї отримують можливість купувати нерухомість без великих фінансових вкладень. Високі оцінки банку з боку незалежних експертів говорять про те, що ми на правильному шляху.

Ваш життєвий девіз? Ніколи не будь бездіяльним. Не бійся, що щось може не вийти - думай, дій.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мріяв бути винахідником і проводити експерименти. У бізнесі мені знадобилися мої дитячі мрії, завжди намагаюся створювати щось нове.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Всі мрії, які поки не здійснилися, обов'язково збудуться, я докладу для цього максимум зусиль.

Бути сьогодні успішним – це… Успіх для мене це внутрішнє задоволення від результату і усвідомлене розуміння, що виконана праця та докладені зусилля приносять користь моїм клієнтам і партнерам. Задоволений Клієнт - це успіх.

Ваш улюблений афоризм? «Я завжди дотримувався правила: не біжи, якщо можеш стояти; не стій, якщо можеш сидіти; не сиди, якщо можеш лежати» (Уїнстон Черчілль).

На що Вам шкода витрачати гроші? Я легко розлучаюся з грошима, тому що вмію їх заробляти, але не витрачаю їх на непотрібні речі.

Як Ви зберігаєте особисті заощадження? Для мене найнадійніший спосіб заощадження коштів - банківський вклад в національній або іноземній валюті.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Рівно стільки, скільки потрібно для забезпечення життєво необхідних речей та звичайно ж подорожей.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в дітях, онуках, здоров'ї та благополуччі близьких. Гроші - інструмент для управління життям та придбання благ, які приносять задоволення і користь.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... досягну будь-якої мети».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нікому, заздрість - один із смертних гріхів, який губить та руйнує людину.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Довірливість. Я завжди бачу в людях тільки хороше.

Чи є у Вас улюблена книга? «Фінансист» Теодор Драйзер.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Уїнстон Черчілль, ми б подружилися.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Статую Христа-Спасителя, як символ благословення.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? «Happiness».

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Києво-Печерська Лавра - святиня, яку повинен побачити кожен турист.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті? Головне досягнення - моя сім'я.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Проведений час з онуками для мене найкращий відпочинок.



Анатолій ГУЛЕЙ

Професор, Доктор наук, Голова Наглядової ради Тернопільського національно економічного університету.

Голова правління «Української міжбанківської валютної біржі»

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році? Ухвалення «Концепції розвитку цифрової економіки і суспільства Україна в 2018-2020 роках». Новий Закон України «Про валюту і валютні операції».

Ваш життєвий девіз? «Хто володіє інформацією - той володіє світом». «Песиміст бачить труднощі при кожній нагоді; оптиміст в кожній проблемі бачить можливості». «Велику перевагу отримує той, хто досить рано зробив помилки, на яких можна навчитися».

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Дуже довго займався футболом і був упевнений, що стану «великим футболістом».

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Створити власну бізнес школу, для молодих підприємців. Поки що йду до мрії ....

Бути сьогодні успішним – це… Бути успішним, це стати Алхіміком свого Особистого Капіталу. Коли використовуєш свій Вільний Час та Нові Технології і все це перетворюєш в Особистий Капітал чи Капітал власного Бізнесу… Це реально, знаю багато Стартапів, які були створені з неймовірних ідей.

Ваш улюблений афоризм? Десь там глибоко в Душі, у мене є місце де збираються Образи. Але кожен раз коли викурюю Сигару, влаштовую Образам - Пекло і перетворюю їх в Попіл, потім випускаю їх через Дим ... Випускаю Дим і прощаю, видихаю і прощаю, видихаю і прощаю ...Все прощаю, Всім прощаю ...

На що Вам шкода витрачати гроші? Гроші не шкода витрачати, тому що гроші роблять нас справжніми. Гроші це спокуса. Не всі можуть встояти ...

Шкода, коли розчаровуєшся в людях через гроші.

Як Ви зберігаєте особисті заощадження? Мої заощадження на депозитах в банках: долар і євро по 40% і 20% - операційна гривня.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? У кожного своє «щастя». Коли мені було 8 років мені потрібно було лише 50 рублів, щоб придбати велосипед. Я зібрав ці гроші протягом року та був неймовірно щасливий бо досяг поставленої цілі. У житті завжди так, ти щасливий тільки тоді, коли досягаєш поставленої мети …

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах, а в їх кількості на твоєму рахунку в банку. Гроші роблять тебе більш незалежними у своїх вчинках і рішеннях.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...- і я її продам»)))))) в житті ми завжди поспішаємо жити, продай точку опори і відпочинь від роботи)))))

Кому в цьому житті Ви заздрите? Заздрю людям, які вміють керувати своїм часом, це реально дуже складно в нашому швидкому режимі життя; ще більше заздрю людям, які не знають куди подіти свій вільний час.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Не люблю довго чекати, потрібно розвивати в собі посидючість та терплячість.

Чи є у Вас улюблена книга? Грегорі Девід Робертс «Шантарам» і «Тінь Гори». Якщо ще не читали, рекомендую)

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль, мабуть я б викурив з ним сигару «Romeo y Julieta» з смачною ароматною кавою,

а може навіть і не кавою ...

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Ну цього точно непотрібно робити. Давайте відновимо історичне минуле і збережемо його для майбутніх поколінь.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Планета «Щасливих Людей» і запросив би всіх, хто не відчуває себе щасливим, вирушити в подорож. Може саме там вони зможуть стати щасливими?

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? У нас є 7 чудес України, він повинен їх побачити)

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення життя - я все таки не став футболістом. Найбільша помилка - я щиро вірив, що стану футболістом і використовував понад 10 років життя не за призначенням))

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Найкращий відпочинок – ввечері посидіти з книгою біля каміна, завжди намагаюся поєднувати корисне з приємним.

Сергій ТІГІПКО

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК», кандидат економічних наук

Три головні події 2018 року за Вашою версією?: Приєднання до ТАСКОБАНКу ВіЕсБанку в рекордно короткий термін. Успішний запуск на базі УніверсалБанку, який входить до групи «ТАС», онлайн-проекту Monobank. Запуск мобільного гаманця TAS2U, визнаного одним із кращих інтернет-банкінгів країни.

Ваша «Формула успіху»? Терпіння, прагнення до змін.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мріяв реалізувати себе, а пріоритети «ким» довго змінювалися.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Я хочу, щоб Україна стала успішною процвітаючою державою, країною з сильною економікою, в якій мир і благополуччя громадян – понад усе.

Говорячи слово УСПІХ, який зміст ви в нього вкладаєте? Сьогодні я займаюся бізнесом, і тут успіх точно оцінюється: робочі місця, нові технології, гроші.

Ваш улюблений афоризм? Без команди військо гине!

На що Вам шкода витрачати гроші? На надмірне споживання.

Як Ви зберігаєте особисті заощадження? В основному в активах в Україні – заводи, банки, страхові компанії і т.д. І на депозитах у власних банках.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Гроші мені потрібні для інвестування в економіку України, тож потрібно багато.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це внутрішня гармонія, можливість бачити своїх рідних і близьких здоровими, щасливими, успішними. Але для мене ще важливо брати участь у модернізації країни.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...» Для мене точка опори – це люди, здатні робити справи. Слава Богу, таких людей багато.

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нікому. Заздрість руйнує.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Зайва цілеспрямованість.

Чи є у Вас улюблена книга? Із класики - Собаче серце М.Булгакова, з сучасного – книги Кадзуо Ішігуро («Залишок дня», «Похований велетень», «Художник хиткого світу»).

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Жити й дружити треба в реальному часі.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Нічого переносити не треба. Для кожної людини його рідна земля - уже диво світу.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Планета ТАС.

Уявіть що до Вас в гості завітав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Безумовно, почав би з Києва, а далі - виходячи з часу гостя. У нас багато красивих і цікавих місць.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення в житті кожної людини – успіхи дітей; і я сподіваюся, що таких досягнень у мене буде багато! А помилки – це просто життєйські уроки, з яких потрібно робити висновки. Як писала Ліна Костенко, «Поразка – теж наука, ніяка перемога так не вчить».

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Спортзал і читання книг.