"Боялся, что не услышу его последние слова для мамы": история спасения под Покровском

Главное: Спасение под огнем: Экипаж 32-й бригады во время выезда из Покровска эвакуировал тяжелораненного бойца, который подорвался на мине.

Экипаж 32-й бригады во время выезда из Покровска эвакуировал тяжелораненного бойца, который подорвался на мине. Реанимация в дороге: Главный сержант Вадим Кошолап 15 минут проводил массаж сердца и искусственное дыхание прямо в кузове автомобиля, который маневрировал между вражескими FPV-дронами.

Главный сержант Вадим Кошолап 15 минут проводил массаж сердца и искусственное дыхание прямо в кузове автомобиля, который маневрировал между вражескими FPV-дронами. Критический момент: Военный сумел правильно затянуть ослабленные турникеты и поддерживать жизнь раненого, который несколько раз терял сознание.

Военный сумел правильно затянуть ослабленные турникеты и поддерживать жизнь раненого, который несколько раз терял сознание. Счастливый финал: Благодаря своевременной помощи бойца доставили в стабпункт живым, сейчас он находится на лечении в Днепре.

Эвакуация под прицелом FPV

Экипаж возвращался с позиций после доставки обеспечения пилотам. На Покровском направлении вражеские дроны охотятся за логистикой круглосуточно, поэтому действовать приходилось максимально быстро. По дороге военные встретили бойцов 155-й бригады, которые несли побратима после подрыва на мине.

"Мы возвращались с позиций в Покровске. Я, водитель с позывным "Кабан" и штурман "Толковый". Завозили обеспечение нашим пилотам - БК, продукты, дроны, оборудование. Работа такая: залетел, выгрузил, вылетел. Потому что там FPV охотятся круглосуточно. На обратной дороге встретили смежников, которые несли своего побратима - молодой парень, лет 25 на вид", - вспоминает Вадим Кошолап.

У раненого одна нога была оторвана, другая - перебита.

Борьба за жизнь в кузове

Раненого загрузили в автомобиль. Состояние парня было критическим: он находился без сознания, турникеты пришлось зажимать, потому что те были плохо наложены. В течение 15 минут дороги до стабпункта сержант проводил реанимационные мероприятия.

"Он пытался что-то сказать. Но в кузове такой грохот, ветер свистит, машину бросает по ямам... Я наклонялся к нему, но ничего не мог разобрать. В тот момент меня накрыл страх. Не от крови - я ее достаточно видел. Я боялся, что он хочет передать последние слова матери или жене, а я их не услышу. Что он умрет, а его слова исчезнут вместе с ним", - рассказывает военный.

Вадим делал раненому закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Боец несколько раз терял сознание, но сержанту удавалось поддерживать его жизнь до передачи медикам.

Опыт, который спасает

Вадим признается, что самостоятельно спасал жизнь впервые. Знания получил, наблюдая за работой профессиональных медиков на Сватовском направлении и во время учений.

"У нас там был боевой медик "Кузя", он очень профессионально умел все делать. Я видел, как он оказывал помощь. К тому же старательно слушал все на учениях. Но больше, наверное, помогло то, что я видел на практике. Я это запомнил и сделал так, как мог. Когда я узнал, что парень жив, что его доставили в Днепр, меня просто переполняла радость", - говорит сержант.

Сейчас спасенный боец находится на лечении в одной из больниц Днепра.