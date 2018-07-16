Від початку року "Львівгаз" безкоштовно повірив майже 12 тис. лічильників газу

Під час повірки газових лічильників у лабораторії фахівці виявляють факти втручання в їх роботу

За 6 місяців цього року ПАТ "Львівгаз" спільно з представниками ДП "Львівстандартметрологія" здійснили безкоштовну повірку 11 609 лічильників газу. В результаті 25% з них виявились непридатними до роботи. Також під час повірки виявили 271 втручання в роботу приладів обліку. Про це повідомляє прес-служюа компанії.

Загалом на Львівщині повірці підлягають майже 205 тис. лічильників газу, однак брак фінансування дозволяє повірити в поточному році лише 72 тис. лічильників. Закладені кошти в діючому тарифі на послуги розподілу природного газу, затверджені НКРЕКП, не дають можливість здійснювати повірку лічильників в повному обсязі.

"Для точного обліку спожитого газу лічильники підлягають періодичній повірці. Вона проводиться один раз на 5 чи 8 років, згідно із паспортними даними лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, покази лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ проводиться за граничними нормами споживання", - зазначив технічний директор ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Під час повірки газових лічильників у лабораторії фахівці виявляють факти втручання в їх роботу. Так, від початку року на Львівщині виявлено 271 факт втручань. В таких випадках споживачі повинні оплатити вартість експертизи, зняття і встановлення приладу обліку, а також відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству.

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона здійснюється безкоштовно, за кошти ПАТ "Львівгаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу. Демонтаж та монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства "Львівстандартметрологія".