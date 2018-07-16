С начала года "Львовгаз" бесплатно поверил почти 12 тыс. счетчиков газа

Во время поверки газовых счетчиков в лаборатории специалисты выявляют факты вмешательства в их работу

За 6 месяцев этого года ПАО "Львовгаз" совместно с представителями ГП "Львовстандартметрология" осуществили бесплатную поверку 11 609 счетчиков газа. В результате 25% из них оказались непригодными к работе. Также во время проверки выявили 271 вмешательства в работу приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом во Львовской области поверке подлежат почти 205 тыс. счетчиков газа, однако недостаток финансирования позволяет поверить в текущем году лишь 72 тыс. счетчиков. Заложены средства в действующем тарифе на услуги распределения природного газа, утвержденные НКРЭКУ, не дают возможность осуществлять поверку счетчиков в полном объеме.

Для точного учета потребленного газа счетчики подлежат периодической поверке. Она проводится один раз в 5 или 8 лет, согласно паспортным данным счетчика. В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа неповірений по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, показания счетчика считаются недействительными. В таком случае начисление за потребленный газ производится по предельным нормам потребления", - отметил технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

Во время поверки газовых счетчиков в лаборатории специалисты выявляют факты вмешательства в их работу. Так, от начала года во Львовской области выявлено 271 факт вмешательств. В таких случаях потребители должны оплатить стоимость экспертизы, снятие и установку прибора учета, а также возместить убытки, причиненные газораспределительном предприятию.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она осуществляется бесплатно, за средства ПАО "Львовгаз", которые заложены в тариф на распределение газа. Демонтаж и монтаж приборов имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с вмешательством в работу газовой системы. А саму поверку счетчиков осуществляют представители государственного предприятия "Львовстандартметрология".