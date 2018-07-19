Кожен другий лічильник газу Дніпропетровської області не придатний для подальшої експлуатації

Потреба у плановій повірці лічильників становить 70 тис. приладів на рік

Кожен другий лічильник в Дніпропетровській області не проходить чергову повірку. Через зношеність лічильного механізму або похибки вимірювання, що значно перевищує допустимі межі, вони визнаються непридатними для подальшої експлуатації. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпропетровськгаз".

Компанія з початку року провело планову повірку 9,4 тис. лічильників газу спільно з представниками державного підприємства "Дніпростандартметрологія". Результати повірок приладів показали, що 48% лічильників не проходять чергову повірку та визнаються непридатними до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або похибку вимірювання, що значно перевищує допустимі межі.

"Всього за шість місяців 2018 року фахівці провели понад 9,4 тис. безкоштовних планових та 1,7 тисяч позапланових повірок лічильників газу. Щоденно на спеціальному обладнанні повіряється до 450 лічильників газу. На справність роботи лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, термін експлуатації, за який зношуються механізми приладу, сторонні втручання в його роботу, а також не належні умови експлуатації. Тому справність лічильника необхідно перевіряти кожні 5-8 років", - каже головний метролог ПАТ "Дніпропетровськгаз" Костянтин Унгаров.

Потреба у плановій повірці лічильників становить 70 тис. приладів на рік. В тарифі, який затвердив державний регулятор, на дані цілі для ПАТ "Дніпропетровськгаз" на 2018 рік закладено кошти в розмірі 3,6 млн гривень, тоді як за фактичними розрахунками потреба на цей рік становить близько 19,5 млн гривень.

У газовому господарстві зазначають, у разі недопуску споживача до помешкання, згідно кодексу ГРМ, компанія складає акт про відмову, а розрахунки за спожитий газ проводитимуться за граничними нормами споживання. Так, за шість місяців цього року представники ПАТ "Дніпропетровськгаз" вже склали майже 50 актів про відмову допуску, а метрологи зафіксували 167 фактів незаконних втручань у роботу приладів обліку.