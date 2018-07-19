Каждый второй счетчик газа Днепропетровской области не пригоден для дальнейшей эксплуатации

Потребность в плановой поверке счетчиков составляет 70 тыс. приборов в год

Каждый второй счетчик в Днепропетровской области не проходит очередную поверку. Из-за изношенности счетного механизма или погрешности измерения, что значительно превышает допустимые пределы, они признаются непригодными для дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепропетровскгаз".

Компания с начала года провело плановую поверку 9,4 тыс. счетчиков газа совместно с представителями государственного предприятия "Днепрстандартметрология". Результаты поверок приборов показали, что 48% счетчиков не проходят очередную поверку и признаются непригодными к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или погрешность измерения, что значительно превышает допустимые пределы.

"Всего за шесть месяцев 2018 года специалисты провели более 9,4 тыс. бесплатных плановых и 1,7 тысяч внеплановых поверок счетчиков газа. Ежедневно на специальном оборудовании поверяется до 450 счетчиков газа. На исправность работы счетчика могут влиять различные факторы. Например, срок эксплуатации, за который изнашиваются механизмы прибора, посторонние вмешательства в его работу, а также не надлежащие условия эксплуатации. Поэтому исправность счетчика необходимо проверять каждые 5-8 лет", - говорит главный метролог ПАО "Днепропетровскгаз" Константин Унгаров.

Потребность в плановой поверке счетчиков составляет 70 тыс. приборов в год. В тарифе, который утвердил государственный регулятор, на данные цели для ПАО "Днепропетровскгаз" на 2018 год заложены средства в размере 3,6 млн гривен, тогда как по фактическим расчетам потребность на этот год составляет около 19,5 млн гривен.

В газовом хозяйстве отмечают, в случае недопуска потребителя в жилище, согласно кодекса ГРМ, компания составляет акт об отказе, а расчеты за потребленный газ будут производиться по предельным нормам потребления. Так, за шесть месяцев этого года представители ПАО "Днепропетровскгаз" уже составили почти 50 актов об отказе допуска, а метрологи зафиксировали 167 фактов незаконных вмешательств в работу приборов учета.