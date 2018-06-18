Цього року фахівці ПАТ "Львівгаз" вже обстежили майже 4 тис. км газових мереж області

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування проводиться в літній період

Від початку року фахівці ПАТ "Львівгаз" провели комплексне приладове обстеження 3,7 тис км газових мереж області. В результаті виявили 10,5 тис пошкоджень ізоляційного покриття сталевих газопроводів, 3,3 тис. витоків на стояках, кранах та засувках, а також 682 витоки на підземних газопроводах. До кінця року бригади діагностики обстежать ще понад 9 тис. км газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Своєчасне виявлення пошкоджень та ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безаварійне і безперебійне транспортування газу до 814 тис. домогосподарств Львівської області.

"За допомогою спеціальних високоточних приладів наші фахівці, під час комплексної діагностики, проводять технічну оцінку стану газопроводу, вимірюють товщину стінок металу труби, оцінюють стан ізоляційного покриття та визначають корозійний стан труби. Все це дає можливість своєчасно ліквідувати дефекти та запобігти виникнення аварійних ситуацій", - зазначив головний інженер ПАТ "Львівгаз" Богдан Гук.

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування проводиться в літній період. Це дає змогу підготувати мережі до завантаженої роботи в опалювальному сезоні, уникнути незапланованих відключень газу споживачам під час холодів.

У 2017 році фахівці дільниці діагностики газопроводів провели приладове обстеження 12,3 тис. км мереж. В ході обстеження виявили 24 тис. пошкоджень ізоляційного покриття, 3,9 тис. витоків на стояках, кранах, засувках та 760 витоків природного газу на підземних газопроводах.