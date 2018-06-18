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Интервью

В этом году специалисты ПАО "Львовгаз" уже обследовали почти 4 тыс. км газовых сетей области

НовостиЭнергетика    18.06.2018 - 11:59
Фото: обследование надземного газопровода (пресс-служба "Львовгаз")
Фото: обследование надземного газопровода (пресс-служба "Львовгаз")

Наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов и их обслуживание проводится в летний период

С начала года специалисты ПАО "Львовгаз" провели комплексное приборное обследование 3,7 тыс. км газовых сетей области. В результате обнаружили 10,5 тыс повреждений изоляционного покрытия стальных газопроводов, 3,3 тыс. утечек на стояках, кранах и задвижках, а также 682 утечки на подземных газопроводах. До конца года бригады диагностики обследуют еще более 9 тыс. км газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить безаварийное и бесперебойное транспортирование газа до 814 тыс. домохозяйств Львовской области.

"С помощью специальных высокоточных приборов наши специалисты, во время комплексной диагностики, проводят техническую оценку состояния газопровода, измеряют толщину металла стенок трубы, оценивают состояние изоляционного покрытия и определяют коррозионное состояние трубы. Все это дает возможность своевременно ликвидировать дефекты и предотвратить возникновение аварийных ситуаций", - отметил главный инженер ПАО "Львовгаз" Богдан Гук.

Наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов и их обслуживание проводится в летний период. Это дает возможность подготовить сети к загруженной работе в отопительном сезоне избежать незапланированных отключений газа потребителям во время холодов.

В 2017 году специалисты участка диагностики газопроводов провели приборное обследование 12,3 тыс. км сетей. В ходе обследования выявили 24 тыс. повреждений изоляционного покрытия, 3,9 тыс. утечек на стояках, кранах, задвижках и 760 утечек природного газа на подземных газопроводах.

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Теги публикации: Львов, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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