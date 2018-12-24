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Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Lite » Зірки 24.12.2018 - 19:09
Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Селебріті активно прикрашають будинки і загадують бажання Санті

25 грудня католики всього світу святкують одне з головних свят - Різдво Христове. У багатьох країнах світу цей день є набагато популярнішим Нового року і має безліч гарних традицій. Саме до Різдва там прийнято прикрашати будинок і наряджати ялинку, а також загадувати бажання Санта-Клаусу.

В це свято люди найчастіше хваляться своїми приготуваннями до нього, публікуючи у соціальних мережах вбрані ялинки, яскраві костюми або прикрашені будинки. І зірки в цьому плані не виняток - останні дні вони активно показували, як готуються до свята.

Зіркам Голлівуду явно теж не чужі звичайні радості - вони із задоволенням прикрашають ялинки разом з дітьми, готують подарунки, запрошують друзів і обіймаються з Санта-Клаусами, а також діляться святковим настроєм з шанувальниками.

LITE зібрав для вас яскраву фотопідбірку, в якій показано, що роблять світові знаменитості напередодні Різдва - Бекхеми, члени сімейства Кардашьян, Мадонна, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Лопес, Мерайя Кері, Ніколь Кідман і інші.

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Дженніфер Лопес прикрасила ялинку з дітьми і коханим (instagram.com/jlo)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Сінді Кроуфорд (instagram.com/cindycrawford)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Девід Бекхем (instagram.com/davidbeckham)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Мадонна з дітьми прикрасила будинок і ялинку (instagram.com/madonna)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Фото: Гвінет Пелтроу (instagram.com/gwynethpaltrow)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Кортні Кардашян (instagram.com/kourtneykardash)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Мерайя Кері (instagram.com/mariahcarey)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Ніколь Кідман (instagram.com/nicolekidman)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Різ Уізерспун (instagram.com/reesewitherspoon)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Джессіка Альба (instagram.com/jessicaalba)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Сара Мішель Геллар (instagram.com/sarahmgellar)

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбіркаФото: Хлої Кардашян (instagram.com/khloekardashian)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Kate Hudson (@katehudson)

Відео: Кейт Хадсон (instagram.com/katehudson)

Раніше ми писали про те, куди поїхати на католицьке Різдво. Вихідні 23-25 грудня можна цікаво провести на європейських святкових ярмарках і в Україні.

Також дивіться топ-5 країн для зустрічі Нового року 2019, які українці можуть відвідати без оформлення візи.

до речі, Джамала в ніжному образі поділилася новорічним спогадом.

Відео: РБК-Україна

Джамала в ніжному образі поділилася новорічним спогадом Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії
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