Як зірки готуються до Різдва: святкова фотопідбірка

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Селебріті активно прикрашають будинки і загадують бажання Санті

25 грудня католики всього світу святкують одне з головних свят - Різдво Христове. У багатьох країнах світу цей день є набагато популярнішим Нового року і має безліч гарних традицій. Саме до Різдва там прийнято прикрашати будинок і наряджати ялинку, а також загадувати бажання Санта-Клаусу.

В це свято люди найчастіше хваляться своїми приготуваннями до нього, публікуючи у соціальних мережах вбрані ялинки, яскраві костюми або прикрашені будинки. І зірки в цьому плані не виняток - останні дні вони активно показували, як готуються до свята.

Зіркам Голлівуду явно теж не чужі звичайні радості - вони із задоволенням прикрашають ялинки разом з дітьми, готують подарунки, запрошують друзів і обіймаються з Санта-Клаусами, а також діляться святковим настроєм з шанувальниками.

LITE зібрав для вас яскраву фотопідбірку, в якій показано, що роблять світові знаменитості напередодні Різдва - Бекхеми, члени сімейства Кардашьян, Мадонна, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Лопес, Мерайя Кері, Ніколь Кідман і інші.

Фото: Дженніфер Лопес прикрасила ялинку з дітьми і коханим (instagram.com/jlo)

Фото: Сінді Кроуфорд (instagram.com/cindycrawford)

Фото: Девід Бекхем (instagram.com/davidbeckham)

Фото: Мадонна з дітьми прикрасила будинок і ялинку (instagram.com/madonna)

Фото: Гвінет Пелтроу (instagram.com/gwynethpaltrow)

Фото: Кортні Кардашян (instagram.com/kourtneykardash)

Фото: Мерайя Кері (instagram.com/mariahcarey)

Фото: Ніколь Кідман (instagram.com/nicolekidman)

Фото: Різ Уізерспун (instagram.com/reesewitherspoon)

Фото: Джессіка Альба (instagram.com/jessicaalba)

Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Фото: Сара Мішель Геллар (instagram.com/sarahmgellar)

Фото: Хлої Кардашян (instagram.com/khloekardashian)

Відео: Кейт Хадсон (instagram.com/katehudson)

Раніше ми писали про те, куди поїхати на католицьке Різдво. Вихідні 23-25 грудня можна цікаво провести на європейських святкових ярмарках і в Україні.

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до речі, Джамала в ніжному образі поділилася новорічним спогадом.

Відео: РБК-Україна