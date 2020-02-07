Зірки Євробачення-2017 NAVIBAND презентуютьновий альбом на сольному концерті в Києві

Група NAVIBAND (фото: прес-служба)

Новий альбом NAVIBAND записували в Києві!

Білоруська група NAVIBAND, яка під час участі в Євробаченні-2017 завоювала любов і підтримку публіки по всьому світу, повертається в Україну з концертом. 14 лютого, у столичному клубі Mezzanine, щирі і відкриті NAVIBAND виступлять із сольним концертом. Артисти презентують п'ятий студійний альбом «NAVIBAND», записаний в Україні, а також виконають вже відомі й улюблені пісні.

Над альбомом гурт працював у київській студії «211» із саунд продюсером Віталієм Телезіним, відомим по роботі з «Океан Ельзи» та «Ляпис Трубецкой». У новий альбом «NAVIBAND» ввійшло 11 треків російською та білоруською мовами.

Соліст гурту Артем Лук’яненко поділився:

– Київ нас не відпускає. Тут ми виступали на «Євробаченні» у 2017-му, і саме тут провели більшу частину 2019-го, записуючи наш новий альбом. Вже, можна сказати, поріднилися із містом, та й, в цілому, з українською публікою. Саме тому з особливим хвилюванням презентуємо новий альбом у Києві у такий символічний день.

Виступ NAVIBAND на Євробаченні-2017 - «Гістория майго жыцця»

Артисти обіцяють яскравий живий концерт для всіх меломанів. Адже, як зізнавалися раніше NAVIBAND, вони вклали у новий альбом усі свої почуття, сили та кошти. Однойменний альбом вийшов глибоким лірично та дуже різноплановим музично. Більшою мірою у ньому розкривається тема подолання складнощів, людської сили, прагнення до нових вершин, натхнення, і невичерпної віри в себе, розповіли Артем Лук'яненко та Ксенія Жук.

– Зараз ми відчуваємо сильну енергію від нового матеріалу, відчуваємо, що ладні з ним гори перевернути - таке відчуття бажаємо зловити і зберегти в собі кожному нашому слухачеві. Запрошуємо всіх наших українських шанувальників на концерт! - прокоментувала Ксенія.

На романтичному концерті 14 лютого у Києві гурт NAVIBAND виконає концертний мікс з найкращих та вже улюблених публікою пісень. Наживо пролунають, як вже знайомі мелодії – «Гісторыя майго жыцця», україномовна«Сумне море», так й зовсім нові композиції.

У рамках туру на підтримку альбому, NAVIBAND відвідають з концертами Варшаву, Берлін, Прагу та великі міста Білорусі, Польщі та України.

NAVIBAND - «Сумне море»

Під музику NAVIBAND хочеться закохуватися! Тому не проґавте сольний концерт до Дня всіх закоханих, який відбудеться 14 лютого у клубі Mezzanine.

Нагадаємо, NAVIBAND – білоруський музичний гурт. Колектив представляв Білорусь на конкурсі Євробачення-2017 в Україні. NAVIBAND стали улюбленцями глядачів. Поцілунок солістів гурту Ксенії та Артема на завершенні виступу у фіналі Євробачення підірвав соцмережі. У такий спосіб учасники заявили публіці, що вони - пара.