Зірки балету Кухар і Стоянов розповіли, хто у їх родині заробляє більше

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

Олександр зізнався, що йому як чоловікові важливо заробляти більше дружини

Катерина Кухар і Олександр Стоянов обидва відбулися в професії і постійно працюють разом. Крім того, прем'єри балету і подружжя виховує двох дітей – сина Тимура і дочку Анастасію. В інтрев'ю Ользі Безсоновій на YouTube каналі "Пряме запитання" артисти розповіли про те, хто в їх сімейному дуеті більше заробляє.

На відео Катерина під час відповіді про фінансову сторону питання, хто ж в їх родині отримує більше, відповідає, повернувшись до Олександра.

"Ну звичайно Стоянов. Стоянов у нас Годувальник у родині, балетний імпресаріо", - зізналася прима-балерина.

"До карантину точно я більше заробляв, а ось під час карантину навіть не знаю... Я виступаю, як керівник балетної трупи. До карантину було багато можливостей та проектів, як за кордоном, так і в Україні. Звичайно ж тут навіть не було питань щодо заробітку... Найбільше мені подобається організовувати гастролі по Європі. Коли я набираю свою трупу, ми шиємо нові костюми, створюються нові декорації", – розговорився Олександр.

Ведуча також уточнила, чи не складно артистам, коли в одній родині дві зірки.

За словами Стоянова, їм чудово вдається доповнювати і підтримувати один одного як в роботі, так і в житті.

"Ні, у нас різні напрямки. Так у нас однакові регалії, припустимо, народний артист, може тут могли б бути якісь обмеження, один народний, а інший заслужений. У плані творчості, у нас все добре. Ми разом їздимо на гастролі, танцюємо на одному рівні. Так, є деякі напрямки, де, припустимо, Катя вибивається вперед, наприклад, телебачення, але я підлаштовуюсь під Катю і знаходжу свою лінію, де можу реалізовувати себе. Мені саме головне, як чоловікові, щоб я заробляв більше ніж вона. Для мене це найголовніше. А що стосується рейтингів в медіа, я буду тільки щасливий, як продюсер, що моя дружина блищить", - поділився він.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

Раніше Катерина Кухар випадково дізналася таємницю чоловіка та розсекретила їх жорсткі обмеження як танцюристів балету.