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Зірка телесеріалу "Школа" стала мамою в перший раз

Lite » Зірки 21.10.2018 - 15:52
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Актриса поїхала в пологовий будинок відразу зi зйомок

Вікторія Юрчук, актриса, яка грає роль шкільної медсестри в серіалі "Школа", вперше стала мамою. Сьогодні на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася з пiдписниками історією про те, як вона потрапила в пологовий будинок відразу після зйомок.

Зірка телесеріалу &quot;Школа&quot; стала мамою в перший раз

Скріншот поста (instagram.com/delakrua2006)

У своїй публікації Вікторія виклала в мережу фотографію бирки новонародженої дочки і поділилася своїми враженнями від такої важливої події в її житті.

"Сьогодні в 4 ранку я вперше стала мамою і дуже щаслива. Тільки вчора приїхала зі зйомок, відразу потрапила в пологовий будинок. Щиро вдячна своєму лікарю за професіоналізм і терпіння, чоловікові за те, що був поруч, батькам — за молитву, а друзям — за підтримку! Народжуйте дітей, і буде вам щастя!", - написала Вiкторiя.

У відповідь на це повідомлення посипалися численні коментарі з привітаннями молодої мами. А деякі навіть висловили своє захоплення навичками "конспірації" актриси, адже навіть не підозрювали, що вона вагітна.

Зірка телесеріалу &quot;Школа&quot; стала мамою в перший раз

Фото: Вікторія Юрчук (instagram.com/delakrua2006)

До речі, дружина футболіста П'ятова призналась, що мріє про сина.

А ще Лобода шокувала фанатів шикарною фігурою після пологів.

Також вагітна Тодоренко розповіла, що видужала.

Відео: (video.rbc.ua)

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