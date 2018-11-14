Зірка серіалу "Школа" випустила зухвале відео на нову пісню

Відео: YouTube/Ганна Тринчер

Українська співачка, суперфіналістка проекту Голос країни і актриса популярного серіалу "Школа" Анна Тринчер випустила свій новий трек "РЖНМГ" і лірик-відео на нього.

Кадр з відео

За словами юної артистки, "РЖНМГ" - це пісня про те, що "треба робити так, як ти відчуваєш".

"Кайфувати від результату! Якщо хочеш сміятися - смійся до упаду!" - зазначила дівчина.

До речі, головним героєм лірик-відео став колега Ані за серіалом "Школа" Богдан Осадчук.

Кадр з відео

Текст пісні "РЖНМГ":

Такой хороший настрой...

Мне так хочется, улыбаться...

И не тянет меня домой,

Но так тянет смеяться!

Делай так, как чувствуешь,

Отпусти свои зажимы,

Это эхо, эхо смеха, вместе мы непобедимы!

Ржу не могу ржу не могу ржу не могу не могу не могу...

Не моя вина, что погода

Every day на моей стороне,

Это самая честная мода,

Если ты на моей волне....

Делай так, как чувствуешь,

Отпусти свои зажимы,

Это эхо, эхо смеха, вместе мы непобедимы!

Ржу не могу ржу не могу ржу не могу не могу не могу...

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Відео: РБК-Україна