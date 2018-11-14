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Зірка серіалу "Школа" випустила зухвале відео на нову пісню

Lite » Зірки 14.11.2018 - 07:08

Відео: YouTube/Ганна Тринчер

Українська співачка, суперфіналістка проекту Голос країни і актриса популярного серіалу "Школа" Анна Тринчер випустила свій новий трек "РЖНМГ" і лірик-відео на нього.

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; випустила зухвале відео на нову пісню

Кадр з відео

За словами юної артистки, "РЖНМГ" - це пісня про те, що "треба робити так, як ти відчуваєш".

"Кайфувати від результату! Якщо хочеш сміятися - смійся до упаду!" - зазначила дівчина.

До речі, головним героєм лірик-відео став колега Ані за серіалом "Школа" Богдан Осадчук.

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; випустила зухвале відео на нову пісню

Кадр з відео

Текст пісні "РЖНМГ":

Такой хороший настрой...
Мне так хочется,  улыбаться... 
И не тянет меня домой,
Но так тянет смеяться!

Делай так, как чувствуешь, 
Отпусти свои зажимы, 
Это эхо, эхо смеха, вместе мы непобедимы!

Ржу не могу ржу не могу ржу не могу не могу не могу... 

Не моя вина, что погода 
Every day на моей стороне, 
Это самая честная мода, 
Если ты на моей волне....

Делай так, как чувствуешь, 
Отпусти свои зажимы, 
Это эхо, эхо смеха, вместе мы непобедимы!

Ржу не могу ржу не могу ржу не могу не могу не могу... 

Нагадаємо, нещодавно популярна українська група ТНМК представила відео до нового синглу "Янголи" і анонсувала вихід міні-альбому.

Раніше ми писали про те, що український поп-дует On I Ona, який органічно поєднує в своїй творчості елементи дип-хауса і мелодійну поп-музику, випустив захоплюючий кліп.

Відео: РБК-Україна

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