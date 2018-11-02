Зірка серіалу Школа зіграла у фільмі за романом української письменниці

Кадр з фільму "Родинні зв'язки". Фото: Прес-служба 1+1

Юна телезірка втілила на екрані вихованку дитячого будинку

У п'ятницю, 2 листопада на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра чотирисерійний мелодрами "Родинні зв'язки" за сценарієм української журналістки і письменниці Ірен Роздобудько.

Одну з ролей у серіалі виконала зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова, яка втілила на екрані вихованку дитячого будинку Світлану. Її героїня переживає складний етап у житті, адже маленьку дівчинку намагаються вплутати в темні справи дорослі люди.

За сюжетом стрічки головна героїня, успішна бізнес-вумен Марія, зустрічається з дівчиною, яка стверджує, що є її донькою. Ця зустріч кардинально змінює життя всіх героїв, вони докорінно переоцінюють своє ставлення до сімейних цінностей, родини і власного життя.

Зйомки фільму "Родинні зв'язки". Фото: Прес-служба 1+1

Юна актриса Ірина Кудашова поділилася своїми емоціями від зйомок у новій картині і розповіла про свою роль.

"Коли мене запросили на проби в проект "Родинні зв'язки", я перебувала на навчанні в університеті і не могла приїхати особисто, тому записала самопроби: відео, в якому коротко розповідаю про себе і читаю монолог. Я була щаслива, коли мене затвердили на проект, адже на знімальному майданчику зустрілася з багатьма талантами, зокрема з Сергієм Фроловим, одним з моїх улюблених акторів. До того ж, виконати таку складну роль як моя – це справжня нагорода для будь-якого актора. Моя героїня Світлана - дівчинка з дитячого будинку. Головна героїня рятує її від складної життєвої ситуації, в яку ледь не потрапила колись, адже і сама виросла в дитячому будинку", - зазначила Ірина.

Кадр з фільму "Родинні зв'язки". Фото: Прес-служба 1+1

Також актриса розповіла про те, як популярність серіалу "Школа" наздогоняла її навіть на знімальному майданчику "Родинних зв'язків".

"Пам'ятаю, коли ми працювали біля дитбудинку, то деякі дітки, які були акторами масових сцен, впізнавали мене підходили, щоб сфотографуватися, багато дізналися і говорили, що дуже люблять серіал "Школа". Найпопулярнішим питанням було, коли ж почнеться новий сезон! В цілому, я шалено щаслива, що змогла взяти участь у такому проекті, як "Родинні зв'язки" з чудовим режисером Володимиром Харченко-Куликовським і крутими акторами. Це величезний досвід для мене, який я дуже ціную", - поділилася Ірина

Відзначимо, що над виробництвом стрічки працювала кінокомпанія Star Media. Продюсерами серіалу стали Дарина Жукова, Галина Храпко, Влад Ряшин. Автор сценарію - Ірен Роздобудько, режисер - Володимир Харченко-Куликовський, оператор - Євген Адаменко.

Ролі у стрічці виконали Ольга Арнтгольц, Сергій Фролов, Аліса Лукшина, Ольга Когут, Данило Мирешкін, зірка "Слуги народу" Ольга Кияшко, Григорій Сирота та інші.

Нагадаємо, раніше ми публікували останню серію другого сезону серіалу Школа.

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