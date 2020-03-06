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Зірка серіалу «Папік» Дар’я Петрожицька: Даніель Салем – моя споріднена душа

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 16:00
Зірка серіалу «Папік» Дар’я Петрожицька: Даніель Салем – моя споріднена душа
Дарина Петрожицкая і Даніель Салем (фото: 1+1)

За правилами проекту, тренер повинен залишити в команді тільки одного з вокалістів.

Вже в неділю, 8 березня, о 21:00 під час другого етапу «Бої» на «Голосі країни-10» на каналі «1+1» глядачі побачать емоційний вокальний батл між зіркою «Танців з зірками», експертом «Одруження наосліп» Даніелем Салемом та зіркою серіалу «Папік» та «Мишоловка для кота» Дар’єю Петрожицькою. У студії «Сніданку з 1+1» артисти згадали, як познайомились, та розповіли, які між ними стосунки.

Нагадаємо, що Дар’я та Даніель пройшли сліпі прослуховування та потрапили до команди Тіни Кароль. Незважаючи на те, що артисти одразу потоваришували, на етапі «Бої» наставниця поставила їх у пару для виконання спільної пісні. В ефірі «Сніданку з 1+1» вони заспівали фрагмент пісні з їхнього виступу у неділю – «Позвони мне, позвони» (х/ф «Карнавал»).

Також Даніель розповів, чому прийшов на проект: «Всесвіт дав мені стільки крутих моментів у цьому році і стільки можливостей втілити мої дитячі мрії. Одна з заповітних мрій – стати рок-зіркою. Я завжди хотів стояти на великій сцені, щоб були глядачі, крутий бенд за моєю спиною. Хочу бути гарним прикладом для донечки та показати їй, що варто йти за своїми мріями». Відповідаючи на запитання Руслана: хто з них двох має піти після батлів, артисти віджартувалися та розказали, які між ними склалися стосунки. «Даніель – моя споріднена душа», - каже Даша, а Даніель Салем згадав, як вперше познайомився зі своєю колегою по команді: «Я лежав на дивані, очікуючи свій вихід у прямий ефір «Сніданку з 1+1», дивився телевізор і побачив серіал «Папік», у якому Даша грала головну роль. Я одразу закохався у неї, тому що вона дуже крута актриса. У нас таке відчуття, ніби ми знайомі вже 15 років».

Дар'я і Даніель

Нагадаємо, що відео виступів Даніеля Салема та Дар’ї Петрожицької на сліпих прослуховуваннях сколихнули мережу та швидко набрали мільйонні перегляди, зайнявши перші місця у трендах YouTube.

Дар’я Петрожицька — "Голубка" — вибір наосліп — Голос країни 10 сезон

Даніель Салем - "07" – вибір наосліп – Голос країни 10 сезон

Вже цієї неділі на телеканалі «1+1» о 21:00 відбудеться новий етап шоу – «Бої». За правилами проекту, після сліпих прослуховувань в команді у кожного з тренерів по 16 учасників. На етапі «Бої» зіркові тренери ставлять учасників своїх команд у пари для виконання спільної пісні. Після виступу далі проходить тільки один учасник. У результаті відбору у кожного з тренерів у команді залишається по 8 вокалістів.

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