Зірка серіалу "Відважні" Дарія Петрожицька відверто розповіла про розлучення

Дарина Петрожицкая (фото: прес-служба)

Дарина була в шлюбі 5 років

Кар’єра акторки Дарії Петрожицької зараз на злеті. Та виявляється, кілька років тому артистка пережила розлучення. Про стосунки з колишнім чоловіком-актором, а також про те, чому вона пожалкувала про їхній розрив, Дарія розповіла в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Популярна акторка Дарія Петрожицька грає одну з головних героїнь у 40-серійній детективній драмі «Відважні», яка виходить на каналі «Україна». У свої 28 вона затребувана в професії, але так було не завжди. На четвертому році шлюбу її вже колишній чоловік-актор грав провідні ролі в театрі, а в самої Даші було затишшя.

«Ми 5 років були одружені. На 4-му році якось мене не перло в театрі. Альоша був там улюбленцем нашого директора, грав Ромео, класні, провідні ролі. І в якийсь момент я зрозуміла – та ну, я, мабуть, вже не хочу сидіти в театрі, я нічого не роблю, можна поки що народити. Але якось там не вийшло, і не народила», – зізналась Дарія Петрожицька в інтерв’ю каналу «Україна».

Ще через рік шлюб акторів розпався. Дарія не любить згадувати цю історію, бо не розуміє, чому вони розлучилися.

«Це було наше загальне рішення, просто якісь обставини, все навалилося. І ми вирішили на той момент, що це буде краще для нас двох. Не знаю, як там у нього, але в мене вже було разів зо три, коли я пожалкувала. Не можна, але я жалкувала про це. Бо вже більше 3 років розлучена, а я не можу знайти свою людину. Розумію, що у 28 можна ще не опускати руки, ще все попереду, але в такі моменти, коли в якийсь там раз… У мене після розлучення було 3 хлопці», – зазначила акторка в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях».