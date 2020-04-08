ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірка серіалу "Відважні" Дарія Петрожицька відверто розповіла про розлучення

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 16:37
Зірка серіалу "Відважні" Дарія Петрожицька відверто розповіла про розлучення
Дарина Петрожицкая (фото: прес-служба)

Дарина була в шлюбі 5 років

Кар’єра акторки Дарії Петрожицької зараз на злеті. Та виявляється, кілька років тому артистка пережила розлучення. Про стосунки з колишнім чоловіком-актором, а також про те, чому вона пожалкувала про їхній розрив, Дарія розповіла в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Популярна акторка Дарія Петрожицька грає одну з головних героїнь у 40-серійній детективній драмі «Відважні», яка виходить на каналі «Україна». У свої 28 вона затребувана в професії, але так було не завжди. На четвертому році шлюбу її вже колишній чоловік-актор грав провідні ролі в театрі, а в самої Даші було затишшя.

«Ми 5 років були одружені. На 4-му році якось мене не перло в театрі. Альоша був там улюбленцем нашого директора, грав Ромео, класні, провідні ролі. І в якийсь момент я зрозуміла – та ну, я, мабуть, вже не хочу сидіти в театрі, я нічого не роблю, можна поки що народити. Але якось там не вийшло, і не народила», – зізналась Дарія Петрожицька в інтерв’ю каналу «Україна».

Зірка серіалу &quot;Відважні&quot; Дарія Петрожицька відверто розповіла про розлучення

Ще через рік шлюб акторів розпався. Дарія не любить згадувати цю історію, бо не розуміє, чому вони розлучилися.

«Це було наше загальне рішення, просто якісь обставини, все навалилося. І ми вирішили на той момент, що це буде краще для нас двох. Не знаю, як там у нього, але в мене вже було разів зо три, коли я пожалкувала. Не можна, але я жалкувала про це. Бо вже більше 3 років розлучена, а я не можу знайти свою людину. Розумію, що у 28 можна ще не опускати руки, ще все попереду, але в такі моменти, коли в якийсь там раз… У мене після розлучення було 3 хлопці», – зазначила акторка в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях».

Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина Вперше повечеряли гречкою: Тімур Мірошниченко розповів, як схуднув на карантині
Новини України семьяотношенияактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся