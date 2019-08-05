Зірка "Дизель шоу" вибрав "гоночне" ім'я для майбутнього сина

Єгор Крутоголов з дружиною (фото: Єгор Крутоголов)

Син Лев придумав ім'я для майбутнього братика!

З початком навчання у вузах веселе студентське життя почнеться і на телеекранах: 26 серпня відбудеться прем'єра ситкому "Медфак", який для "Нового каналу" зняли "Дизель Студіо". Героїв серіалу чекає любов, дружба та спільне проживання в гуртожитку, що спричинить за собою масу комічних ситуацій. Для серіальної ролі Єгор Крутоголов перетворився у патологоанатома Шефа.

Але і в реальному житті у Єгора назрівають зміни: актор і його дружина Катя чекають сина, і вже визначилися з ім'ям для малюка.

– Як ми назвемо майбутнього братика, придумав син Лев, – розповів Єгор. – Каже, давайте назвемо його Макс. Я задумався, адже кльове ім'я! Воно коротке і інтернаціональне – буде зрозуміло у всьому світі і на всіх мовах.

Єгор Крутоголов вибрав гоночне ім'я для майбутнього сина (фото: instagram.com/dizelmanoс)

А ще ім'я – "гоночне", посміхається Єгор. Не секрет, що Крутоголов захоплюється автоперегонами і навіть передав автоувлечение 9-річному синові Леву "у спадок", який вже став чемпіоном України.

– Ми ніби як не гонщика "задумували", ми взагалі нічого такого не думаємо і не плануємо! – сміється Єгор. – Але чомусь у нас в родині все зводиться до всього гоночному. До речі, ось, на нещодавній гонці "Формули-1" в Німеччині переміг Макс Ферстаппен. Так що ім'я Макс мені дуже подобається!

Фото: instagram.com/dizelmano

Новина про вагітність дружини не стала для зірки "Дизель Шоу" несподіванкою. За словами актора, над появою другого малюка подружжя цілеспрямовано "працювало".

– Ми не просто були готові до появи Макса, а довго і серйозно цим займалися, - розповів Єгор. - Не просто чекали, ми чекали-пречекали! Стежили, як кажуть, "на олівці". Так що це не несподіванка, це наше досягнення.

Серіал "Медфак" - з 26 серпня на "Новому каналі".

Нагадаємо, раніше співачка Наталка Карпа натякнула на цікаве положення. Співачка зазначила, що щастя любить тишу!