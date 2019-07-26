Звір і красуня: Даша Астаф'єва показала свій "Основний інстинкт" в провокаційному відео

Даша Астаф'єва приємно порадувала багатотисячну армію шанувальників. Зовсім недавно вийшов новий трек співачки під назвою "Основний інстинкт", а вже сьогодні побачила світ його візуальна інтерпретація.

Це відео зовсім не схоже на попередні відеороботи Даші: неоновий урбан, натхненний естетикою Гаспара Ное, рвані кадри і плівкова нечіткість. Тут ми дивимося на героїню фільмів 70-х, що вийшла з надр італійської класики і впевнено взошедшею прямо на подіум. Одне залишається незмінним: вона — жінка, яка може дозволити собі не приховувати свою сексуальність.

Даша Астаф'єва - Основний інстинкт

Режисером кліпу став молодий фешн-експериментатор — Іван Ковпак. А в ролі оператора-постановника виступив фотограф Ярослав Бугайов, відомий своєю співпрацею з топовими українськими дизайнерами.

"Все це прийшло ще під час першої зустрічі, наша співпраця — це синергія, єдиний вайб, який вдалося зловити і зафіксувати", — розповідає режисер.

Даша Астаф'єва вже не в перший раз привертає молоді команди до роботи над своїми проектами і, як зізнається сама співачка, їй подобається їх особливий нерв і свіжий, "незамилений" погляд на звичні речі.

"Так склалося, що за час роботи над цим лірик-відео, я познайомилася і посотрудничала з усіма, хто був у мене в планах". Вже стає нормою те, що я повністю довіряюся таланту молоді і ні краплі не шкодую про це. Так сталося і з командою Івана Ковпака. За час зйомок і навіть після них ми прожили незабутнє моменти і емоції.

Іноді, кожному з нас, не заважає розслабитися... щоб потім стати сильним! Закохуйтеся і не соромтеся!" — каже Даша.

Дивіться нове відео Даші Астаф'євої на пісню "Основний інстинкт".

Нагадаємо, що на даний момент Астаф'єва також знімає серію арт-відео "Київські історії".

Перше відео було присвячено "культовый" перепичцы. Тоді Астаф'єва в ретро-образі вистояла в черзі і купила маслянисту булочку.

У другому відео Даша Астаф'єва спустилася в метро і прочитала там вірш.