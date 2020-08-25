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В золоті з голови до ніг: Світлана Лобода захопила ідеальною фігурою в розкішній сукні

Вівторок 25 серпня 2020 16:05
В золоті з голови до ніг: Світлана Лобода захопила ідеальною фігурою в розкішній сукні
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Зірка привітала шанувальників з Днем Незалежності

Світлана Лобода, як і більшість знаменитостей, на честь Дня Незалежності України зробила окремий пост. Своє привітання вона написала під знімком, зробленим під час одного з виступів. Яскравий кадр, безумовно, не міг залишити 6-мільйонну армію фанатів байдужими. Особливо якщо врахувати, що на ньому Лобода виглядає неймовірно розкішно, демонструючи бездоганне тіло.

В золоті з голови до ніг: Світлана Лобода захопила ідеальною фігурою в розкішній сукніРозкішний образ Лободи сподобався шанувальникам (фото: instagram.com/lobodaofficial)

37-річна співачка і молода мама опублікувала фото зі сцени, де виступає в сяючому концертному вбранні. Для свого виходу знаменитість обрала сукню, зшиту з блискучої золотистої тканини, яку відрізняє ряд сміливих деталей: відверте декольте, високі розрізи по ногах, а також спокусливі – на боках. Образ доповнили ботильйони в тон сукні. З аксесуарів вона вибрала кольє і ланцюжки, а також великі кільця. Доповнює розкішний лук яскравий макіяж з червоними губами, а також бездоганна укладка.

В золоті з голови до ніг: Світлана Лобода захопила ідеальною фігурою в розкішній сукніСпівачка з дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Таке вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру Світлани, акцентувавши на струнких ногах, апетитних формах, а також її пластиці і граціозності. Що тут же поспішили відзначити фанати. Крім взаємного привітання Світлана отримала масу компліментів. «Яка граціозна», «Найкраща», «Краса», «Мені так подобається це вбрання», «Скільки грації», – не можуть намилуватися шанувальники.

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