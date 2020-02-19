Золота середина: Alyosha & Vlad Darwin презентували найромантичніший концерт зими (фото)

Alyosha & Vlad Darwin (фото: прес-служба)

У столиці відбувся великий концерт одного з найяскравіших та найромантичніших дуетів України - Alyosha & Vlad Darwin. Історія дуету почалася ще 7 років тому, коли була презентована пісня «Ти найкраща».

Підтримати Alyosha і Vlad Darwin завітали численні публічні особистості, колеги по сцені, і друзі: Ірина Білик, Катерина Осадча, Крістіна Марті, Наталія Холоденко, Соломія Вітвіцька, Світлана Тарабарова, Лавіка, Лаура Марті, Наталка Карпа, Анастасія Кожевнікова, Олександр Прохоров, Марія Бурмака, Жан Гріцфельдт, Вадим Олійник, Надія Матвєєва, Анна Завальська, В’ячеслав Соломка, Тетяна Воржева, Богдан Юсипчук, Габріела Масанга, Alina Pash, Алла Донту, Яна Прядко, Юрій Движон, FROLOV, Сергій Савка, Поль Солонар та багато інших. Всі гості збирались у welcome-зоні, де могли дружньо спілкуватися та частувати смаколики від Gorbenko Catering та Winetime. Настрій гостей перед концертом забезпечував ді-джей Дмитро Яцук.

Олександр Прохоров і Надія Матвєєва

Жан Гріцфельдт

Довгоочікуваний концерт «Золота середина» став новим кроком у спільній творчості артистів. Це була справжня музична повість про почуття, та всі барви і відтінки кохання. Дві яскраві особистості на одній сцені - співак, композитор Vlad Darwin, та співачка з неймовірно чуттєвим голосом - Alyosha, співали про почуття та емоції Чоловіка та Жінки, які бувають у житті кожної людини. У концерті «Золота середина» артисти презентували пісні з нового однойменного альбому, а також виконали сольні та вже улюблені хіти в новому аранжуванні. Майже всі пісні були написані автором та композитором Vlad Darwin.

Аліна Паш

Ірина Білик та Катя Осадча

«Вся програма повністю україномовна і ми пишаємося цим. Жодна з пісень в цій програмі не була написана «для квот». Всі пісні були написані від душі та з великою любов'ю до життя, до людей. Я сподіваюся, що глядачі разом з нами поринали у пісні і забувалися про все навкруги, тому що для нас головна мова - мова почуттів та музики» – розповів Vlad Darwin.

У залі Жовтневого Палацу панувала неймовірна атмосфера. Глядачі оплесками зустрічали артистів, підтримували відверті зізнання та історії, якими ділилися Alyosha та Vlad. Це була музична повість - справжнє театральне шоу та інтимна «розмова» дуету з глядачами про почуття. На сцені відбувались перетворення: неймовірно красиві та пластичні постановки балету, поєднувалися з цікавими режисерськими рішеннями: з декорацією, яка символізувала циклічність світу і вікно стосунків між світом Жінки та Чоловіка.

Світло та настрій змінювались від ліричного та романтичного, до експресивного та драйвового. Артисти та балет кілька разів змінювали стильні костюми. Емоційний момент шоу був, коли Влад сів за рояль та почав грати й співати - глядачі затамували подих, у залі була повна тиша. Через кілька хвилин на сцену вийшла Alyosha і голоси артистів об'єднались у потужну енергію. Все це була «Золота середина» почуттів та емоцій, які глядачі переживали разом з артистами: «Пірнай», «Торнадо», «Цілуй і вбивай», «Троянди», і звичайно - «Ти найкраща»…

Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо

На концерті були сюрпризи і для зіркового дуету. Так, фан-клуб влаштував флешмоб, і під час виконання пісні «Цілуй і вбивай» по всій глядацькій залі раптом з‘явились білі амурчики! Фани співаків роздрукували на папері зображення амурів, і в домовлений момент одночасно, підсвітивши ангелочків ліхтариками своїх мобільних, підняли їх над головами під час приспіву. Ця мить стала дуже зворушливою для артистів. Глядачі дарували артистам квіти, подарунки та овації.

«Вдячна всім, хто прийшов на наш з Владом концерт. Ви — джерело нашого натхнення, і без вас всіх не було б нашої творчості та нас, як артистів. Шкодую, що концерт пройшов так швидко. Проте, нехай у ваших серцях залишиться весна та кохання, які ми разом створили» - поділилася Alyosha.

Співачка Ірина Білик після шоу зізналася, що нечасто ходить на концерти. Але у дуету Alyosha & Vlad Darwin є все - пісні, вокал, душа! Білик сказала, що Влад - найкращий мелодист, разом з нею самою та Русланом Квінтою. А також назвала Vlad Darwin українським Елтоном Джоном.

«Створити концерт - це величезна праця великої команди людей. Звичайно хотілося реалізувати ще більше задумів, немає меж для творчих людей! Я дуже вдячний всій команді: режисерові Ользі Семьошкіній, музикантам, танцюристам, асистентам, менеджерам. Також я вдячний Alyosha за її витримку. Ми будемо вдосконалювати концертну програму: зробимо ще одне шоу «Золота середина», але вже для туру! Це був перший крок і я ним дуже задоволений» – поділився Vlad Darwin.

Тож, тепер ви знаєте плани дуету Alyosha & Vlad Darwin - тур Україною та концерт у Києві на біс. За деталями та новинами дуету слідкуйте в офіційних соцмережах артистів: Facebook та Instagram.

Презентація музичної повісті «Золота середина» від Alyosha &Vlad Darwin стала знаковою світською подією столиці України, а головне - залишила неймовірно приємні теплі спогади у глядачів та подарувала країні нові хіти 2020 року.