"Спекотна красуня" Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка вразила шанувальників пікантним образом і мудрими міркуваннями

Популярна співачка, дизайнер і екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер опублікувала в Instagram спокусливе фото, на якому відображена в стильній сукні з високим коміром, сітчастих панчохах і замшевих ботильйонах з відкритим носком. Артистка поміркувала на тему самореалізації і уміння аналізувати життєві уроки.

Зірка зазначила, що для неї поняття самореалізація не обмежується досягненням високих результатів, а є більш широким. Воно включає в себе вміння знаходити спільну мову і взаємодіяти з різними людьми.

"Самореалізація! Для мене це не тільки можливість спробувати себе в новому або досягти високих результатів, це хороша можливість знаходити прийнятне рішення тих або інших завдань, проблем, конфліктів... Це можливість знайти підхід до людей і безболісно для обох сторін розлучитися або ж реалізувати проекти різної складності", - зазначила артистка.

Спілкування з різними людьми відкриває можливості пізнання себе та інших, вміння долати внутрішній дискомфорт, а також незмінно чинити по совісті.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Це можливість не тільки зібрати з допомогою проб і помилок потрібну, близьку по духу команду, яка буде з тобою за одне, але і оточувати себе тими, хто дивиться з тобою в одну сторону, але і хто, будучи повною протилежністю, стає потрібним "матеріалом" для того, щоб навчитися краще розбиратися в людях, викорінювати моменти внутрішнього незручності сказати "не комфортну" правду, не боячись образити. Але найголовніше, що б ми не робили і куди не прагнули, діяти у згоді з совістю і будучи за одне із Всевишнім", - підкреслила вона.

Підписники прийшли в захват не тільки від життєвої мудрості Надії, але і від її шикарного образу.

"Надія, Ви прекрасна жінка", "Класно виглядаєш", "Вау, приклад для наслідування", "Просто бомба", "Спекотна красуня", "Хороші слова", "Все гарніше", "Розумниця", - не скупився на похвалу коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Раніше Надія Мейхер показала, як виглядала в юності і розповіла про початок шляху до успіху.

До слова, екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер захопила пікантним фото в купальнику і кокетливому капелюсі.

До речі, Надія Мейхер розповіла, хто знає про неї стільки таємниць і секретів, як ніхто інший.