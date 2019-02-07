ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Спекотна красуня" Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 08:00
"Спекотна красуня" Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка вразила шанувальників пікантним образом і мудрими міркуваннями

Популярна співачка, дизайнер і екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер опублікувала в Instagram спокусливе фото, на якому відображена в стильній сукні з високим коміром, сітчастих панчохах і замшевих ботильйонах з відкритим носком. Артистка поміркувала на тему самореалізації і уміння аналізувати життєві уроки.

Зірка зазначила, що для неї поняття самореалізація не обмежується досягненням високих результатів, а є більш широким. Воно включає в себе вміння знаходити спільну мову і взаємодіяти з різними людьми.

"Самореалізація! Для мене це не тільки можливість спробувати себе в новому або досягти високих результатів, це хороша можливість знаходити прийнятне рішення тих або інших завдань, проблем, конфліктів... Це можливість знайти підхід до людей і безболісно для обох сторін розлучитися або ж реалізувати проекти різної складності", - зазначила артистка.

Спілкування з різними людьми відкриває можливості пізнання себе та інших, вміння долати внутрішній дискомфорт, а також незмінно чинити по совісті.

&quot;Спекотна красуня&quot; Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Це можливість не тільки зібрати з допомогою проб і помилок потрібну, близьку по духу команду, яка буде з тобою за одне, але і оточувати себе тими, хто дивиться з тобою в одну сторону, але і хто, будучи повною протилежністю, стає потрібним "матеріалом" для того, щоб навчитися краще розбиратися в людях, викорінювати моменти внутрішнього незручності сказати "не комфортну" правду, не боячись образити. Але найголовніше, що б ми не робили і куди не прагнули, діяти у згоді з совістю і будучи за одне із Всевишнім", - підкреслила вона.

Підписники прийшли в захват не тільки від життєвої мудрості Надії, але і від її шикарного образу.

"Надія, Ви прекрасна жінка", "Класно виглядаєш", "Вау, приклад для наслідування", "Просто бомба", "Спекотна красуня", "Хороші слова", "Все гарніше", "Розумниця", - не скупився на похвалу коментатори.

&quot;Спекотна красуня&quot; Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

&quot;Спекотна красуня&quot; Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

&quot;Спекотна красуня&quot; Надія Мейхер розповіла про складові самореалізації

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Раніше Надія Мейхер показала, як виглядала в юності і розповіла про початок шляху до успіху.

До слова, екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер захопила пікантним фото в купальнику і кокетливому капелюсі.

До речі, Надія Мейхер розповіла, хто знає про неї стільки таємниць і секретів, як ніхто інший.

Дика краса: екс-"ВІА Гра" показала фігуру в бікіні Надія Мейхер захопила фігурою в купальнику
Новини України Надія МейхерВІА Гра
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся