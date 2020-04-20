Знаю всі тріщинки: розчулена до сліз Регіна Тодоренко захопилася Топаловим

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розсекретила коханого чоловіка, хоч він ретельно конспірувався

Регіна Тодоренко зізнається – на карантині вона почала готувати. Стала більш тісно спілкуватися з чоловіком і сином, адже раніше тотальна зайнятість не дозволяла їй приділяти достатньо часу рідним, і навіть зважилася на переїзд в заміський будинок. Правда, ведучій доводилося порушувати самоіоляцию і їхати на зйомки розважального пісенного шоу "Маска". Але виявилося, що не тільки Регіна була задіяна в проекті – Влад підніс дружині справжній приємний сюрприз!

Справа в тому, що всі учасники програми виступают в костюмах різних тварин, а здача зіркового журі вгадати, хто ховається під одягом, до того ж, голос артистів змінено, тому завдання ускладнюється. Так, під маскою "панди" виявився чоловік Регіни. Шанувальники пари здогадувалися, що саме він ховається за костюмом милого ведмедя. Але зірки тримали інтригу до останнього.

Регіна опубликовла кілька зворушливих фото, зроблених під час шоу. Вона вийшла на сцену до коханого і навіть приміряла частина його костюма, замість взуття на її ногах були кумедні м'які капці-"панди".

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зі сльозами на очах прокоментувала появу чоловіка на шоу. "Я ж знаю, як завжди трепетно чоловік ставиться до пісні, до музики. З твоїм голосом я засинаю і прокидаюся. Тому я знаю все тріщинки і нотки голосу і дуже їх люблю. Я дуже тебе люблю", - не змогла впоратися з емоціями ведуча.

"Неможливо жарко в цьому костюмі! Я б схудла на 10 кілограм. Треба було одягати костюм панди, сидячи в журі, скинула б заодно. Тебе неможливо не впізнати! Ти - занадто яскравий артист! Твій тембр голосу ні з яким іншим не сплутати! Люблю тебе, Панда!" - підписала вона зворушливі сімейні кадри.

Відео: instagram.com/reginatodorenko.dream

Не тільки Регіна, але і шанувальники розчулилися під час появи Влада на сцені.

Ви така прекрасна пара. Бажаю вам удачі і здоров'я

Довели до сліз

Красунчики. Обожнюю вас! За панду вболівала з першої хвилини

Ви такі круті! Панда найкращий

Панда, ти супер!

Ви дуже класні

Які Ви хороші! Влад розумничка!

Ви супер

Твої слова до чоловіка такі ласкаві й зворушливі. Я навіть сльозу пустила

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов розчулив "джентельменською" прогулянкою з сином за містом.