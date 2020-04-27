Знаю про проблему насильства не з чуток: Слава з НеАнгелів висловилася про скандал з Тодоренко

Скандал навколо Регіни Тодоренко не вщухає - телеведуча викликала загальний гнів і обурення своїми висловлюваннями про домашнє насильство, і навіть неодноразові публічні вибачення не допомогли. Зірку Орла і Решки позбавили звання "Жінка року" від журналу Glamour і продовжують активно засуджувати в мережі. Багато знаменитостей вирішили висловити свою думку в даній ситуації - так, Холостяк 9 Микита Добринін підтримав Регіну і попросив припинити цькування, а Маша Єфросиніна зазначила, які уроки слід винести з даної історії.

Вирішила поділитися своїми думками і учасниця групи НеАнгели Слава Камінська, яка в минулому році розлучилася з чоловіком, і одна виховує двох дітей. Співачка зізналася, що і сама стикалася з домашнім насильством в минулому і почасти була сама винна в тому, що дозволяла так з собою поводитися. Вона також зазначила, що в такій ситуації зазвичай більше одного винного і закликала припинити "лінчувати" Тодоренко за її необережні слова.

"Ось вже більше доби інтернет з люттю лінчує Регіну Тодоренко за її некоректне висловлювання на тему домашнього насильства: проклинає, принижує, позбавляє премій. Іншими словами - публічно гвалтує в пошуках істини: хто ж винен в домашньому насильстві? Чи жертва? Ґвалтівник?

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Мені здається, що це питання не замикається тільки на 2 людях, воно набагато ширше і кожен із нас має до нього відношення! Винні матері, які нерозважливо балують своїх синів; винні батьки, які б'ють своїх дітей, вирощуючи з них емоційних калік; винні батьки, які не приймають своїх побитих дочок, мовляв, сама вибрала сама і живи; винні близькі і друзі, які бачачи ситуацію, не заступаються і не захищають, мовляв чужа сім'я - темний ліс, самі розберуться

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Винні всі ті, хто мовчки спостерігають, як дівчині на касі в обличчя кидають жменю дріб'язку, винні ті, хто в маршрутці мовчки спостерігають як розбивають ніс дівчині на її прохання не лаятися матом. І це тільки фізичний аспект. А скільки образ, принижень в суспільстві?! Відчуття, що насильство стало нормою життя, на яке багато хто не звертають увагу, просто атрофувалися органи почуттів", - з сумом поділилася Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Зірка попросила всіх не бути байдужими і замість засудження краще реально чимось допомогти, щоб змінити ситуацію.

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"І от коли кожен з нас, КОЖЕН, перестане бути байдужим, і буде здатний на більше, ніж залишити прокльони оступившейся дівчинці - є надія, що наш світ хоч трошки стане краще. П. с. Я знаю про проблему насильства не з чуток, і колись давно я дозволяла себе ображати. Сьогодні розумію, що це був мій свідомий вибір і могла б цього не допустити, пішовши після першого натяку", - підсумувала Слава.

Нагадаємо, Влад Топалов встав на захист дружини Регіни Тодоренко і виправдався за свою грубість в мережі. Співак заявив, що його дружина досить "настраждалася і наридалася за добу".