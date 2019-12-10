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Не знаю, як це витримала: Лілія Ребрик поділилася спогадами про вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 13:41
Не знаю, як це витримала: Лілія Ребрик поділилася спогадами про вагітність
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик скаржиться, що переживала страшні токсикоз під час вагітності

Ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик завжди випромінює позитив. Здається, у сім’ї ведучої каналу "Україна" все ідеально – родина, на яку рівняються, чоловік, котрий носить її на руках, кар’єра мрії. В ексклюзивному інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" у рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна" популярна телеведуча та акторка зізналась, що для неї було найважчим під час вагітності та чому вона могла народити дорогою в пологовий.

Як відомо, Лілія Ребрик та Андрій Дикий виховують двох доньок. До речі, появи молодшої, Полінка, чекала буквально вся країна. Адже Лілія продовжувала вести "Ранок з Україною" майже до самих пологів! І разом з Ребрик її щасливе другу вагітність проживали глядачі каналу "Україна". Лілія намагалася донести всім, що вагітність – це не хвороба.

Як відомо, подружжя Диких виховує двох донечок. До речі, появу меншої, Полінки, очікувала буквально вся країна. Адже Лілія продовжувала вести "Ранок із Україною" майже до самих переймів! І разом із Ребрик її щасливу другу вагітність проживали глядачі каналу "Україна". Лілія намагалась донести усім, що вагітність – це не хвороба.

"Вагітність – це не хвороба, я що перший, що другий раз так само говорила і продовжую говорити. Хоча, Боже, знали б ви, який в мене токсикоз був обидва рази, просто всі дев’ять місяців. Кожного дня, кожного ранку – я не знаю, як це витримала, я народила набагато легше, ніж ці токсикози, – зізналась Лілія Ребрик в інтерв’ю програмі "Зірковий шлях". – Мені писали: "Боже, як ви на підборах? На дев’ятому місяці вагітності?" Люди добрі, ну скільки на тих підборах, це так красиво, коли дівчина вагітна і в гарній сукенці".

Не знаю, як це витримала: Лілія Ребрик поділилася спогадами про вагітність

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія сама придумала тоталізатор з приводу дати і часу народження, бо їй самій дуже набридли питання: "Коли вже?" Але так зачекалася, що мало не народила в дорозі. У день пологів родина Диких вибралася на дачу, на шашлики, і погуляли так добре, що приїхали пізно ввечері. А потім екстрено помчали до лікарні.

"Реакція лікарів, в принципі, була така: "Народжуємо". Я кажу: "Як? Чекайте". Вони – все-все-все, народжуємо. Ми приїхали о першій годині ночі, в 2:24 я вже народила. Тобто я була на дачі до 10 вечора, це могла бути сенсація, що Ребрик народила десь дорогою в пологовий або на дачі", – пожартувала ведуча "Ранку з Україною".

Не знаю, як це витримала: Лілія Ребрик поділилася спогадами про вагітність

Родина Лілії Ребрик (фоппро: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічної фотосесією.

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