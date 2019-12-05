Були знайомі лише 5 днів: солістка The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перший поцілунок з чоловіком на Різдво

Юлія Саніна з чоловіком (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Юлія Саніна згадала про родинні традиції на Різдво та розсекретила, як готується до видовищного новорічного шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль"

Вже 22, 23 і 24 грудня в київському Палаці Спорту відбудеться атмосферне сімейне шоу про українських традиціях "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Під час яскравих концертів найпопулярніші артисти виконають українські колядки і щедрівки у сучасному аранжуванні. Однією з зіркових учасниць шоу стане фронтвумен популярного рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, яка вже представила невелику частину різдвяного перфомансу на фіналі "Танців з зірками".

Тіна Кароль, Monatik, DZIDZIO і Юлія Саніна - Різдвяна історія - Танці з зірками 2019

Під час підготовки до "Різдвяної історії" артистка розповіла також про власні сімейні традиції святкування Різдва. Саніна зізналася, що обожнює проводити свято у колі родини та готувати стіл із 12 страв.

"Для мене Різдво - це справжнє сімейне свято. Кожного року ми традиційно проводили його у бабусі мого чоловіка, але цього Різдва плануємо зібратися вже у нас вдома. Ми дотримуємося традиції, що на святковому столі повинно стояти 12 страв, обов’язково повинна бути кутя. В нашій сім’ї всі жінки люблять куховарити, тому ми просто розподіляємо, хто що буде готувати. І наш різдвяний стіл зазвичай виходить смачним та багатим. На жаль, цього дня у мене не завжди виходить піти в церкву, але мама і бабуся завжди ходять. У різдвяний вечір ми згадуємо тих, кого з нами вже нема", - сказала Юлія.

Розповідаючи про сімейне святкування, фронтвумен загадала, що саме на Різдво вона вперше поцілувалася зі своїм чоловіком - гітаристом і креативним продюсером гурту "The Hardkiss" Валерієм Бебко.

"Найяскравіше Різдво у моєму житті було якраз 10 чи 11 років тому, коли я зустріла Вала. Ми познайомилися 2 січня, а вже на Різдво він покликав мене в гості до своєї бабусі. Це було сімейне святкування і я трохи нервувала, тому що насправді ми були знайомі всього 5 днів. А після застілля ми з ним пішли гуляти і стався наш перший поцілунок", - поділилася Юлія Саніна.

Також артистка зазначила, що спеціально для "Різдвяної історії з Тіною Кароль" гурт "The Hardkiss" переаранжував відому композицію "Helpless" та поєднав її з колядкою "Щедрик".

"Колядка "Щедрик" відома у всьому світі. Але для "Різдвяної історії" ми приготували абсолютно нове та незвичайне її виконання - і поєднали пісню з нашим хітом "Helpless". Ці дві композиції ідеально співпали: і за ритмікою, і за мелодією, і за змістом. Це і для нас стало справжньої несподіванкою, адже вони звучать як одна єдина пісня. "Helpless" доносить для глядача те, що інколи буває складно, але після темної ночі завжди приходить сонце і радість. Тому треба зачекати, пережити і бути сильною. У ній є такий позитивний посил про народження і переродження, як і в "Щедрику", - розповіла деталі виступу Юлія.

У різдвяній постановці разом з The Hardkiss візьме участь дитячий хор. Дітки у костюмах маленьких янголів заспівають разом з артисткою та допоможуть створити відчуття різдвяної затишку у всьому залі.

До шоу почали готуватися й інші артисти - MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, DZIDZIO, KAZKA, Беz Обмежень, Олег Скрипка и ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, Жіночий Квартал, зірки шоу "Голос країни" и "Танці з зірками". Вони покажуть глядачам справжній перфоманс з колядками, вертепом, традиційними танцями та найнезвичнішими для себе образами.

Побачити яскраве сімейне шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" наживо можна 22, 23 та 24 грудня на гала-концертах у Палаці спорту. А телеверсію концерту покаже телеканал "1+1" на різдвяні свята.