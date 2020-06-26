Знає своє місце: експерт розкрив секрет ідеального шлюбу Кейт Міддлтон і принца Уільяма

Кейт Міддлтон – одна з найбільш обговорюваних персон королівської сім'ї. Її особистість розбурхує уяву публіки з різних причин. Найчастіше в пресі миготять її стильні і яскраві образи, а також секрети їх створення. Але іноді предметом обговорення стають і інші вміння знаменитої британської красуні. Приміром, її жіночі і материнські якості, уміння створити атмосферу в сім'ї, а також бути ідеальною дружиною для свого чоловіка – принца Уільяма. Причому часто в цих розмовах висловлюють свою думку навіть експерти.

Кейт – ідеальна дружина для принца (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон вийшла заміж 9 років, і за ці роки вона проявила себе як вірна і зразкова дружина спадкоємця на британський престол. Багато шанувальників так і бачать її в ролі наступній королеви. Але фахівець зазначає, що сила Міддлтон в іншому. Так, Кейт – не лідер, а чудовий партнер для свого обранця.

Кейт відмінно вписалася в сім'ю (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«В якомусь сенсі у Кейт і Уільяма сучасний королівський шлюб, вони одружилися по любові, – цитує видання People Сару Гріствуд, яка написала книгу «Єлизавета: королева і корона». – Але з іншого боку, це виглядає старомодно, оскільки основне завдання Міддлтон – підтримувати чоловіка».

Як вважає королівський біограф Пенні Юнор, саме ця підтримка – запорука успіху майбутнього монарха. У той же час він визнає: Кейт – справжня зірка, але вона вміє залишатися на своєму місці.

«Вона ніколи не намагається його затьмарити, при цьому їй завжди є що сказати, – пояснює позицію Кейт Юнор. – Я думаю, що в цьому Кейт схожа на принца Філіпа, чоловіка Єлизавети II».