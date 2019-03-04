Злата Огневич в трендовому образі прогулялася по Берліну без макіяжу

Співачка заінтригувала прихильників натяком на новий проект

Недавняя неприятная история с нападением незнакомого мужчины, которая случилась со Златой Огневич во дворе собственного дома, не смогла помешать творческим планам артистки и спустя уже несколько дней певица анонсировала новый проект, работать над которым она улетела в Европу.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

В своем Instagram украинская певица опубликовала несколько кадров из столицы Германии Берлина, на которых предстала перед поклонниками в образе туристки. Посещать достопримечательности города с богатой историей знаменитость предпочла в комфортной одежде, которая однако отвечает всем трендам этого года. В дополнение к узким джинсам насыщенного однородного оттенка и удобным кроссовкам Злата надела парку цвета хаки и черную кепку с минималистичной надписью, а завершила образ сумочкой кросс-боди. Знаменитость не стала делать мейкап на прогулку.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Еще однин особый город в коллекцию воспоминаний. Берлин сам рассказывает тебе историю, иногда со слезами на глазах ... Они все помнят. Ну, Вы и сами знаете, что это за история. Том более, я нахожусь у #brandenburggate", - подписала своей пост в соцсетях Злата.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Сколько здесь современных локаций – просто кайф! Есть так же джазовые пабы, аллея искусств под открытым небом, постоянные представления, стрит-арт", - поделилась впечатлениями певица.

Кроме того, она сообщила, что решила посетить Берлин не столько в туристических целях, сколько в рабочих. Певица анонсировала, что собирается принять участие в международном проекте и вскоре пообещала раскрыть все его подробности.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

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