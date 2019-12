Злата Огнєвіч підготувала шанувальникам особливий новорічний подарунок

Під час зйомок новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше знялася повністю оголеною в арт-проекті, розповіла, які сюрпризи готує для шанувальників.

Злата Огнєвіч, яка у грандіозному шоу «Привіт, 20-ті!» каналу «Україна» виконає легендарну пісню «All I Want for Christmas Is You» в дуеті з Артемом Пивоваровим, розповіла, що Новий рік святкуватиме, як і більшість артистів, на сцені. А оскільки зараз триває всеукраїнський тур співачки, найголовнішим бажанням для неї стане, щоб всі концерти пройшли вдало. Взагалі масштабний тур співачки охопить 35 міст України. Втім, це ще не всі творчі подарунки, які готує співачка для шанувальників.

«В мене в грудні ще вийде альбом щедрівок і колядок в моїй авторській обробці. І в підтримку альбому ми якраз зняли кліп «Чом ти не прийшов», режисером якого став Макс Літвінов», – поділилася артистка з журналістами каналу «Україна».

Після такого насиченого графіку співачка запланувала тривалу відпустку – у січні вона збирається на цілий місяць до Азії.

«Планую усамітнитися, медитувати, відпочивати. Але вже навесні в мене вийде новий альбом, там буде багато цікавих колаборацій, в тому числі з одним відомим українським музикантом. Буде дуже цікаво!», – розповіла Злата Огнєвіч за лаштунками грандіозного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00.

Злата Огнєвіч (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу «Привіт, 20-ті!» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.