Злата Огневич у відвертому міні розсекретила важливу місію у Берліні

Співачка порадувала шанувальників чудовою новиною

Украинская певица Злата Огневич, которая поделилась кадрами фотопрогулки по Берлину, рассказала, почему приехала в столицу Германии. Оказалось, что исполнительница стала частью масштабного международного музыкального проекта. Об этом артистка сообщила в Instagram, сопроводив текст ярким фото в блестящем платье.

Звезда в дерзком мини и оригинальных босоножках, украшенных перьями, позирует на красной дорожке берлинского культурно-развлекательного центра "Адмиралспаласт". Вместе со Златой в Германию отправился ее продюсер, композитор Михаил Некрасов, о чем певица поспешил рассказать в своем посте.

"Вместе с Михаилом Некрасовым мы стали частью яркого музыкального проекта Havana Nights, создав интродукции к шоу. При поддержке Посольства Республики Куба в Германии это шоу увидят 60 городов и многие страны, и мне приятно быть частью действа!" - призналась счастливая Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

В "сториз" знаменитости можно также увидеть короткий фрагмент интервью, которое певица дала журналистам. Огневич заявила, что музыка объеденяет и сплочает гораздо больше, чем политика.

"Именно музыка, не политика, ни что иное, а именно музка и музыканты способны объединять этот мир", - заявила артистка.

Также на одном из снимков Злата позирует вместе с украинским режиссером, хореографом-постановщиком Havana Nights Татьяной Островерх.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонникам очень понравился внешний вид звезды, они отметили, что артистка выглядит роскошно и поинтересовались, пела ли она на мероприятии.

"Какая годость! Очень интересно увидеть!", "Вы такая классная!", "Шикарно выглядишь, Златик! Успеха в покорении мира", "Златочка, Вы неповторимы!", "Босоножки – огонь", - комментировали образ артистки фолловеры.

Напомним, что Злата Огневич вынуждена была записаться на курсы самообороны после того, как в ее адрес начали поступать угрозы.

Ранее Злата Огневич продемонстрировала зажигательный танец в домашней одежде.