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Зима: Олег Скрипка та Христина Соловій вперше заспівали дуетом (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2020 - 15:26
Зима: Олег Скрипка та Христина Соловій вперше заспівали дуетом (відео)
Олег Скрипка та Христина Соловій (кадр з кліпу)

Для Христини Соловій це перший дует

24 січня Олег Скрипка разом із Христиною Соловій презентували спільний ​кліп на пісню «Зима». Це чуттєва та лірична композиція, сповнена таємничих настроїв, та вишуканий романтичний кліп, що підкреслює ті емоції, які надихали артистів. Кліп та пісня вже доступні на офіційних сторінках виконавців у соцмережах та на музичних онлайн-сервісах.

Христина Соловій – про свій першій в житті дует та про зйомки кліпу:

Я дуже обережно ставлюся до дуетів, бо вони впливають на творчість. Ти впускаєш у себе світ іншого музиканта, переймаєш його енергію та дзеркалиш його. Це мій перший дует і я щаслива, що він відбувся з легендарним Олегом Скрипкою. Я отримувала багато пропозицій заспівати в дуеті, але не відчувала себе готовою з різних причин. Пропозиція Олега – це таке стовідсоткове потрапляння в ціль. Хімія, яку не потрібно шукати. Вона є і все. Як саме це вплине на мою творчість – самій цікаво. Може, я почну краще танцювати, або стану м‘ягше вимовляти букву «л», або куплю собі косуху, навчуся грати на гітарі і подамся в рокери. Зйомки тривали досить довго, але я зовсім не помітила, як минув час. У перервах ми з Олегом багато говорили про все на світі. Я вмикала йому свою улюблену музику, а Олег вчив мене танцювати. Атмосфера була романтична.

Олег Скрипка та Христина Соловій - Зима

Режисером кліпу у стилі легкого бароко став Юрій Двіжон. Ось що він розповідає про ідею кліпу:

Часто, закохавшись, люди бояться зробити крок назустріч одне одному. Саме тоді їхні емоції, як маріонетки, опиняються під владою страху бути відштовхнутими чи незрозумілими. Через це герої зближуються з осторогою. Але інколи потрібно дати волю почуттям і звільнити їх від “крижаних кайданів”…

Зима: Олег Скрипка та Христина Соловій вперше заспівали дуетом (відео)

Зима: Олег Скрипка та Христина Соловій вперше заспівали дуетом (відео)

Цього ж дня відбудеться ексклюзивний концерт-презентація у Київському планетарії, присвячений релізу кліпу. Гостей зустрічатиме культовий DJ DerBastler — офіційний діджей гурту Gogol Bordello. Олег Скрипка виконає свої найкращі хіти в оригінальному супроводі арфи та флейти. А кульмінацію концерту стане презентація кліпу «Зима» у форматі повнокупольного шоу та спільне виконання пісні з Христиною Соловій — вперше наживо.

Олег Скрипка – про концерт-презентацію:

Ми вирішили продовжити зимові святкування та подарувати нашим друзям та прихильникам ще один чарівний вечір. До цього дня ми готуємо спеціальну програму: на вас чекає яскраве шоу, святкова атмосфера та приємні сюрпризи!

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка зізнався, що мама не дуже вірила в його талант.

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